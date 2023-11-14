我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

輝達新AI晶片 華碩、鴻海添動能

記者鐘惠玲／綜合報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）13日宣布，推出全新AI產品「HGX H200」，主打超高容量與更大的頻寬，算力更為精進，明年第2季開始出貨。法人看好，輝達新品有望再掀搶購潮，為華碩、技嘉、廣達集團、緯創集團、鴻海等合作夥伴增添更多動能。

輝達強調，H200是首款提供業界最新高頻寬記憶體（HBM）「HBM3e」規格的繪圖處理器（GPU），以每秒4.8 TB速度提供141GB記憶體，與前一代產品A100 相比，容量幾乎翻倍，頻寬增加2.4倍，可部署在各種類型的資料中心中，包括本地、雲端、混合雲和邊緣環境等。

輝達認為，H200將帶來更進一步的效能躍進，相對先前的H100產品，在Llama 2這樣擁有700億參數大型語言模型上的推論速度將近翻倍提升。

目前輝達在AI晶片市場占據優勢地位，陸續推出A100、H100、L40S等產品搶市，H200則是最新力作。輝達表示，HGX H200配備H200 Tensor Core GPU，並具有先進的記憶體，可為生成式AI與高效能運算（HPC）的工作負載處理大量資料。

輝達執行長黃仁勳先前提到，全球各地的公司都在從一般運算，轉換到加速運算與生成式AI。輝達指出，其伺服器生態系合作夥伴，包括華碩、技嘉、廣達集團旗下雲達、緯創、緯穎、美超微、永擎電子、慧與、戴爾、聯想、鴻佰、Eviden等，都可使用基於H200的直接替換方式來更新其基於H100的系統。

同時，亞馬遜網路服務、Google Cloud、微軟Azure和Oracle Cloud Infrastructure也將成第一批部署基於H200執行個體的雲端服務供應商。

輝達提到，H200軟硬體皆與HGX 100系統相容，也可與今年8月推出、採用HBM3e的GH200 Grace Hopper超級晶片模組搭配使用。包括華碩、技嘉、永擎電子、鴻佰等將於今年底開始出貨搭載超級晶片的伺服器。

輝達 AI 晶片

上一則

美股最錢線/經濟擔憂減弱 大摩轉持多頭

延伸閱讀

不怕通話被竊聽 華為Mate60Pro再現量子密話黑科技

不怕通話被竊聽 華為Mate60Pro再現量子密話黑科技
專家為中國半導體獻策：應優先20-90nm晶片國產化

專家為中國半導體獻策：應優先20-90nm晶片國產化
京企：已囤輝達晶片18個月用量

京企：已囤輝達晶片18個月用量
狂掃貨輝達AI晶片 李開復說他的AI公司囤了18個月用量

狂掃貨輝達AI晶片 李開復說他的AI公司囤了18個月用量

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州