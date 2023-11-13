中國手機業拚場 強打衛星通信

繼華為、蘋果等公司之後，越來越多的中國手機廠商加入衛星通信陣營。（取材自星鏈官網）

繼華為 、蘋果等公司之後，越來越多的中國手機廠商加入衛星通信陣營。中國三大電信商之一的中國電信目前正與OPPO、vivo、榮耀等主流廠商合作，預計2024年第一季、第二季，就會有更多旗艦手機搭載衛星通信功能。

中國電信近日發布5G衛星雙模手機「天翼鉑頓S9」，搭載中國國產晶片 紫光展銳T820，該機款最大特點就是衛星通信，用戶無需換卡換號，可隨時撥打接聽衛星電話和接發衛星簡訊。

早在2022年華為Mate 50系列和蘋果iPhone 14系列首次手機中加入衛星通信緊急求助功能，兩大手機品牌推動下，讓許多用戶第一次了解到衛星通信技術，以及日常使用的手機原來也可以支援衛星通信。

科創板日報報導，榮耀終端旗艦手機總經理李坤表示，衛星通信已經成為智慧終端機的魅力特性，在高端用戶的剛需場景上，衛星通信將成為旗艦手機的必備功能。

李坤指出，目前智慧終端機直連衛星還面臨天線小型化、功耗和散熱、體驗穩定性的挑戰，榮耀目前正透過自研衛星通信技術實現天線體積更小，通話續航更長，通信體驗更好，未來智慧終端機將進入「地面+衛星」的雙通信時代。

經濟通通訊社報導，榮耀中國區行銷長（CMO）姜海榮近日也在社交平台上直言，「衛星通訊技術的確有門檻，榮耀在這一領域研發投入巨大，並已在諸多關鍵技術方面取得突破。」

證券日報報導，目前小米 已在新一代的14系列手機上測試衛星通信功能。vivo在今年對外展出了一款實現了直連衛星的概念手機，並透露在這一技術落地上，採用中國國產晶片技術。

中國電信日前也在世界互聯網大會烏鎮峰會上稱，華為並未獨占衛星通信技術，中國電信正計畫與更多手機廠商合作，推進該技術的普及。

高通中國區人士透露，目前高通已與小米、OPPO、vivo等眾多智慧手機廠商達成合作，利用衛星直連，在手機實現5G衛星通信，相關應用功能會在消費級手機上陸續落地。

手機衛星通信是衛星互聯網產業下游的重要應用場景之一。行業層面來看，除了手機以外，各家廠商正在持續拓寬衛星通信技術在其他終端場景的應用。

極氪汽車於今年9月宣布衛星通信技術全球首次量產上車，新車型「極氪001FR」將提供雙向衛星消息（透過衛星網路傳輸文字資訊）、衛星通話（透過衛星與遠端地點進行語音通話）等功能；消費電子方面，華為智慧手表Watch Ultimate首發搭載衛星通信技術。

海外方面，SpaceX星鏈官方網站於10月11日全新推出星鏈直聯手機業務。