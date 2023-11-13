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比亞迪仰望U8豪華版 首批量產車下線

記者謝守真／綜合報導
中國車企巨頭比亞迪先前公布10月汽車銷量，顯示達到30萬1,833輛，創下歷史新高。（取自比亞迪微信公眾號）
中國車企巨頭比亞迪先前公布10月汽車銷量，顯示達到30萬1,833輛，創下歷史新高。（取自比亞迪微信公眾號）

中國車企巨頭比亞迪旗下新能源越野車仰望U8豪華版首批量產車在近期正式下線。對此，比亞迪表示，仰望U8豪華版提供多種車漆顏色選擇，包括霧面龍石綠與霧面月光銀等5種車漆顏色。該新車純電續航里程180公里（CLTC）、綜合續航里程1000公里（CLTC），最大動力輸出達1200匹馬力，百公里加速時間最快僅需3.6秒。

據比亞迪微信公眾號11日消息，近日，該公司旗下品牌仰望（人民幣）百萬級新能源越野車仰望U8豪華版首批量產車正式下線。比亞迪指出，隨著首批量產車正式下線，仰望U8豪華版交付在即，用戶可透過仰望汽車APP或微信小程序查看所訂車輛的預計到店時間。

事實上，從公開資料顯示，仰望U8豪華版早已於9月20日正式上市，而上市價格為人民幣109.8萬元，且該車款定位為大型SUV，提供龍石綠、曜石黑、螢石白，選配霧面龍石綠與霧面月光銀5種車漆顏色，以及黑橙、灰棕兩款內裝顏色搭配方案。

仰望U8又配備了「易四方—四輪獨立扭力向量控制」和「雲輦—P智慧液壓車身控制系統」兩大核心技術，支援原地掉頭、緊急浮水功能、爆胎緊急行駛等特殊功能，最大動力輸出達1200匹馬力，百公里加速時間最快僅需3.6秒。

值得注意的是，根據先前發表會資訊指出，仰望U8搭配了「易四方—四輪獨立扭力向量控制」和「雲輦—P智慧液壓車身控制系統」兩大核心技術，可適配於各種路況，突破駕駛體驗的範圍。

據了解，「易四方」技術是中國首個量產的四電機驅動技術，能夠憑藉四電機獨立向量控制技術對車輛四輪動態實現精準控制，從而給汽車安全提供更可靠的保障。而仰望U8豪華版的介紹中亦顯示，「易四方」可實現車輛原地掉頭、緊急浮水、爆胎後穩定行駛等功能。

另，自上市以來，仰望U8豪華版展車已在上海、杭州、深圳等多地陸續與用戶會面，仰望預計在今年內要在中國40餘個城市，開設超過90家直營門市，實現一線和新一線城市全覆蓋。而據媒體消息指出，該款車型在西安的工廠生產，截至10月時，訂單已超過了3萬輛次。

此外，比亞迪近期公布其10月汽車銷量，一舉突破30萬輛，達到30萬1833輛，創下歷史新高，年增38.6%，其中，出口約3萬輛，也創下歷史新高，並大增2.2倍。這也是比亞迪首次單月銷量突破30萬輛，純電動車型銷量過半達到16萬5505輛，年增60.4%。

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