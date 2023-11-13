供過於求 中國碳纖維價跌約4成 料行業低迷至少2年

碳纖維應用於風力發電製造，但今年風電需求減弱，影響了碳纖維的消費。圖廣東汕頭南澳島是亞洲最大海島風力發電廠，島上目前有132座大型風力機組。(本報資料照片)

受到供過於求的影響，在中國有「黑色黃金」、「新材料之王」之稱的碳纖維近期黯淡失色。截至10月底，大絲束碳纖維價格較年初跌幅約四成，小絲束碳纖維價格同樣大跌。財聯社引述業內人士說法稱「現在庫存堆積，需求疲軟，預測行業至少兩年內不會好轉。」

碳纖維是一種性能優異的纖維材料，經過原絲生產和碳絲生產兩大步驟製造而成，主要優點是強度高、密度小、耐高溫 、耐腐蝕。該材料廣泛應用於航空航天、體育用品、風力發電、壓力容器等多個領域。

上海鋼聯數據，截至10月底，碳纖維市場均價為每千克人民幣94.7元（含稅）。其中，小絲束碳纖維T300（12K）價格為每千克人民幣85元，較年初下跌39%；T700（12K）價格為每千克人民幣145元，較年初下跌37%；大絲束碳纖維T300（48K/50K）價格為每千克72元，價格較年初的下跌幅度超過小絲束。

財聯社引述業內人士說法指出，碳纖維新增產能如期釋放，且主要集中在低性能產品，行業不斷「內卷絞殺」，不斷調降價格出貨。此外，下游拓展不及預期，比如風電領域的應用未能有效拓展。「高性能產品方面，國內企業距離海外企業產品差距仍十分明顯，產品升級尚需時日。」

隆眾資訊碳纖維分析師王琨分析，目前中國總產能11.72萬噸，年增約39%，新增產能主要為低性能產品。未來3年擬在建產能20萬噸。但2023年碳纖維行業在風電葉片、體育休閒、航天航空等傳統主流需求有所減量，例如風電方面，風電需求較弱。前三季碳纖維行業表觀消費為4.97萬噸，年減3%。

中國官方自2000年後開始大力發展碳纖維產業，並將其列為國家重點發展的戰略性新興產業之一，「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要更列入了碳纖維複合材料領域開展合作應用試點示範，與加強碳纖維及其複合材料的研發應用。

據賽奧碳纖維「2016—2021全球碳纖維複合材料市場報告」，中國碳纖維需求量從2016年的1.96萬噸增至2021年的6.24萬噸，年均複合增長率為26.06%，預計2025年中國國內需求量為15.93萬噸。

中國經濟日報此前報導，中國國產碳纖維的市場份額從2019年的31.7%攀升至2021年的46.9%。不過，相關專家表示中國國產碳纖維性能與質量穩定性尚有提升空間，短期內碳纖維核心裝備仍需依賴進口。