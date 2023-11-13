我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

供過於求 中國碳纖維價跌約4成 料行業低迷至少2年

記者黃雅慧／綜合報導
碳纖維應用於風力發電製造，但今年風電需求減弱，影響了碳纖維的消費。圖廣東汕頭南澳島是亞洲最大海島風力發電廠，島上目前有132座大型風力機組。(本報資料照片)
碳纖維應用於風力發電製造，但今年風電需求減弱，影響了碳纖維的消費。圖廣東汕頭南澳島是亞洲最大海島風力發電廠，島上目前有132座大型風力機組。(本報資料照片)

受到供過於求的影響，在中國有「黑色黃金」、「新材料之王」之稱的碳纖維近期黯淡失色。截至10月底，大絲束碳纖維價格較年初跌幅約四成，小絲束碳纖維價格同樣大跌。財聯社引述業內人士說法稱「現在庫存堆積，需求疲軟，預測行業至少兩年內不會好轉。」

碳纖維是一種性能優異的纖維材料，經過原絲生產和碳絲生產兩大步驟製造而成，主要優點是強度高、密度小、耐高溫、耐腐蝕。該材料廣泛應用於航空航天、體育用品、風力發電、壓力容器等多個領域。

上海鋼聯數據，截至10月底，碳纖維市場均價為每千克人民幣94.7元（含稅）。其中，小絲束碳纖維T300（12K）價格為每千克人民幣85元，較年初下跌39%；T700（12K）價格為每千克人民幣145元，較年初下跌37%；大絲束碳纖維T300（48K/50K）價格為每千克72元，價格較年初的下跌幅度超過小絲束。

財聯社引述業內人士說法指出，碳纖維新增產能如期釋放，且主要集中在低性能產品，行業不斷「內卷絞殺」，不斷調降價格出貨。此外，下游拓展不及預期，比如風電領域的應用未能有效拓展。「高性能產品方面，國內企業距離海外企業產品差距仍十分明顯，產品升級尚需時日。」

隆眾資訊碳纖維分析師王琨分析，目前中國總產能11.72萬噸，年增約39%，新增產能主要為低性能產品。未來3年擬在建產能20萬噸。但2023年碳纖維行業在風電葉片、體育休閒、航天航空等傳統主流需求有所減量，例如風電方面，風電需求較弱。前三季碳纖維行業表觀消費為4.97萬噸，年減3%。

中國官方自2000年後開始大力發展碳纖維產業，並將其列為國家重點發展的戰略性新興產業之一，「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要更列入了碳纖維複合材料領域開展合作應用試點示範，與加強碳纖維及其複合材料的研發應用。

據賽奧碳纖維「2016—2021全球碳纖維複合材料市場報告」，中國碳纖維需求量從2016年的1.96萬噸增至2021年的6.24萬噸，年均複合增長率為26.06%，預計2025年中國國內需求量為15.93萬噸。

中國經濟日報此前報導，中國國產碳纖維的市場份額從2019年的31.7%攀升至2021年的46.9%。不過，相關專家表示中國國產碳纖維性能與質量穩定性尚有提升空間，短期內碳纖維核心裝備仍需依賴進口。

高溫

上一則

專家為中國半導體獻策：應優先20-90nm晶片國產化

下一則

中國手機業拚場 強打衛星通信

延伸閱讀

銅價大跌拖累礦場投資 威脅電動車和風電轉型

銅價大跌拖累礦場投資 威脅電動車和風電轉型
華為懸賞200萬人民幣 求解2道技術難題 全球公開徵集

華為懸賞200萬人民幣 求解2道技術難題 全球公開徵集
華為懸賞27萬 事關存儲數據兩大技術難題待突破

華為懸賞27萬 事關存儲數據兩大技術難題待突破
富士康續布局智慧汽車 與天瞳威視在天津插旗

富士康續布局智慧汽車 與天瞳威視在天津插旗

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」