拜習會前釋出善意，中國買逾300萬噸美國大豆。圖為進口大豆放在江蘇省南通市的港口。（路透）

就在美國總統拜登 與中國國家主席習近平15日於舊金山會面之前，全球最大農產品貿易公司嘉吉（Cargill）表示，中國在7日和8日緊急採購了超過300萬噸美國大豆。這一數量令市場感到驚訝。

彭博分析認為，中國正在恢復大豆外交，尋求與美國建立更緊密關係。

嘉吉全球貿易主管桑法路（Alex Sanfeliu）表示：「此舉傳達的訊息是，中國正在囤貨，採購量比每個人想的還多。」

中國並非首次利用大豆作為地緣政治槓桿。中國主要進口美國大豆來餵養牲畜以及製作食用油，單是2017年就花費140億美元從美國進口大豆。

在中美貿易戰期間，大豆採購量一直是重要焦點。近年來，巴西 從美國手中奪走的對華大豆貿易市占日益增加，反映中國減少對美國的依賴。

彭博分析，雖然這些黃豆採購有政治因素，但是芝加哥 顧問公司AgResource主席巴斯（Dan Basse）認為，美國的黃豆比較容易存放，因為巴西的黃豆通常比較有水份，油的成份較高。

巴西的氣候和長途運送也是考率因素，而美國黃豆降價也是誘因。另有兩名消息人士指出，中國也希望在美國明年總統大選之前，跟拜登政府拉攏關係。中國也擔心在中國經濟不如以前之際，川普重返白宮將會帶來負面影響。

芝加哥TJM Institutional Services農業商品經理羅賓森（Chris Robinson）表示，「中國人很務實，知道就長期而言，美國是很有價值的貿易夥伴，不容忽視」。

路透日前報導，中國央企中儲糧集團已經採購約10船、約60萬公噸的大豆，將於今年12月至明年3月期間，陸續從墨西哥灣沿岸、太平洋西北出口碼頭裝運，這是中國自7月下旬以來單日大豆採購量最高紀錄。