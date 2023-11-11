中貨削價出口 全球貿易緊張

中國電動車、太陽能板、鋼鐵等製造業產品都削價出口，使全球感受中國產能過剩的壓力。（路透）

中國經濟疲軟，電動車 、太陽能板、鋼鐵等製造業產品都削價出口，正使全球感受到中國產能過剩的壓力，國際貿易緊張情勢益發嚴峻。滙豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家范力民指出，出口產品到中國的出口商，也將感受到必須降價的煩惱。

荷蘭銀行（ABN Amro）的數據顯示，今年中國出口產品價格下降約20%。經濟學者指出，降價的部分原因是反映供應鏈瓶頸緩解，卻也顯示中國出口業者打折銷售，設法在全球需求疲軟之際能確保或擴大市占率，人民幣匯率貶值也有利中國產品出口。

同時，范力民表示，隨著中國再度回到通縮，出口產品到當地的出口商，將同時感受到需求萎縮和本土製造商更激烈價格競爭的雙重打擊。他說，不只東南亞出口商會遇到這種狀況，德國、台灣或南韓也一樣。

這種情勢正加劇全球貿易緊張，以歐盟 最為尖銳。歐盟9月宣布對中國電動車展開反補貼調查，美國最近也宣布對中國及另外兩國的鍍錫鋼片金屬加徵關稅。

印度 正在調查中國是否對印度傾銷化工、家具零件等多種產品，越南9月開始審查從中國進口的風電塔是否傷害本國製造業者。

電動車是主戰場。榮鼎顧問公司指出，2020年中國電動車出口僅占全球的4%，2022年已提高到21%。儘管許多出口電動車是外國廠家在中國生產的產品，但許多中國業者靠著價格低廉，正逐漸成為出口主力。今年迄今歐洲新電動車銷售中，8%來自中國。

西方再生能源廠家也備受壓力。今年上半年中國太陽能板出口年比成長33%至114百萬瓩（GW），相當於美國太陽能板的總裝設容量。歐洲太陽能板業者9月已致函歐盟，要求歐盟購買業者的庫存，以免引發新一波破產潮。

鋼鐵業是另一焦點。今年鋼材出口價已比去年重挫60%，但10月出口量卻比去年同期激增53%。美國已於8月宣布對中國製罐用金屬開徵約123%的關稅。

不過，中國擴張出口也有助降低全球通膨，而且中國生產過剩的許多產品，正是外國亟需的項目，包括廉價的電動車、電池及太陽能板，有助於美國及其他國家達成減碳目標。