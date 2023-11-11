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需求復甦不如預期 中芯CEO趙海軍：晶圓代工產能恐過剩

記者林宸誼／綜合報導
中芯聯合首席CEO趙海軍。（取自全球IC企業家大會）
中芯聯合首席CEO趙海軍。（取自全球IC企業家大會）

中芯國際聯合首席CEO趙海軍10日在業績說明會上指出，受地緣政治影響，多個國家、地區都在單獨擴建自身晶圓代工產能，但全球整體需求並不及產能擴建速度，他個人預計全球範圍晶圓代工產能可能會過剩，需要較長時間消化過剩產能。

證券時報報導，趙海軍指出，今年下半年市場整體需求復甦不及預期，並沒有出現年初期待的「V型」或者「U型」的反彈，整體仍停留在底部，呈現出「double U」的走勢。

趙海軍提到，在中國市場上，去年第3季開始出現的產品高水位庫存問題已經得到緩解。其中，中國客戶新產品需求已好轉，部分大宗產品供不應求，但老產品庫存消化變慢，同質化、低價競爭加劇。另外，歐美處於歷史高庫存，汽車類產品庫存開始偏高，客戶下單迅速收緊。

中芯將全年資本開支預算上調到75億美元左右。趙海軍解釋，鑑於地緣政治對設備交付周期的影響會越來越複雜，為保證已啟動的項目達產，集團允許設備供應商提前交貨；加上目前全球設備供應鏈的交付周期已經好轉，所以集團在今年底前進場的設備數量將比原來預測的有大幅增加。

預算 供應鏈 證券

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