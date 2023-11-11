台華航、長榮航、星宇10月客貨運超旺 營收創同期最佳

客運、貨運兩旺之下，台灣各航空公司營收大好，並積極訂購新機，增加營運動能。（本報資料照片）

國際旅運需求暢旺，受惠雙十連假出遊，以及電商 業務挹注，華航、長榮 航空與星宇航空10月營收都創下歷史同期新高，客運、貨運兩旺之下，各航空公司營收大好，並積極訂購新機，增加營運動能。

華航集團10月合併營業收入160.76億元(台幣，下同，約4.9億美元)為歷年同期最高，年增28.5%，累計今年合併營收突破1,500億關卡，達1536.4億元，年增23.6%。其中，10月客運收入102.0億元，較前月增幅10.6%，較去年同期增加70.5億元，增幅223.5%，主因為航空旅運需求強勁復甦。

長榮航10月客運營收受惠雙十連假效應維持高檔，歐、美、澳長線載客率平均達九成以上，日本線載客率也都超過九成，10月合併營收175.2億元，年增46.5%，客運營收則達120.3億元，年增186.8%，為10月單月的歷史新高；累計今年前十月合併營收達1,638.2億元，年增48.1%，亦為同期的歷史新高。

在貨運方面，市場價量趨向穩定，貨運營收已連三月成長，第4季為航空貨運傳統旺季，並適逢電商、3C產品出貨潮，以及雙11購物節、黑色星期五 折扣、耶誕節運送需求，貨運營收可望每月穩定成長，10月貨運營收為36.01億元，月增7.71%。

華航指出，10月貨運收入47.74億元，較前月增加1.3億元，增幅2.82%。10月起空運市場進入傳統歐美假期購物旺季，且大陸十一長假及台灣雙十國慶連假後補貨力道增強，帶動貨量回穩且價格持續走揚，致使貨收較前月增長。

星宇航空10月總營收為20.87億元，再創同期歷史新高，月增20%、年增445%。