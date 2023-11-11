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中10月汽車產銷 創歷史同期新高

記者陳宥菘／綜合報導
中國車市迎來「金九銀十」，中汽協最新數據顯示，中國10月汽車產銷再創當月歷史同期新高。(新華社)
中國車市迎來「金九銀十」，中汽協最新數據顯示，中國10月汽車產銷再創當月歷史同期新高。(新華社)

中國汽車工業協會最新數據顯示，中國10月汽車產銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，年增分別為11.2%和13.8%。汽車產銷量繼9月後再創歷史同期新高。

中汽協10日在微信發布10月汽車產銷數據。今年前10月，汽車產銷分別完成2,041.6萬輛和2,396.7萬輛，年增分別為8%和9.1%，生產增速較前9月提升0.7個百分點，銷售增速較前9月提升0.9個百分點。

中汽協表示，10月多地車展與促銷活動火熱進行，各大車企新車型持續發布，進店客流顯著增加，進一步拉動汽車消費，因此繼9月銷售旺季後，10月車市熱度持續，汽車銷量雖較9月略降，但比去年同期有較快增長，「銀十」成色十足。

中汽協指出，乘用車產銷伴隨消費回暖繼續保持良好勢頭，商用車產銷在物流行業升溫等因素拉動下，展現增長態勢。此外，新能源汽車和汽車出口依然呈現較快增長。

數據顯示，10月汽車出口48.8萬輛，年增44.2%。分車型看，乘用車出口42.1萬輛，年增50.5%；商用車出口6.7萬輛，年增14.5%。今年前10月汽車出口392.2萬輛，較去年成長59.7%。分車型看，乘用車出口330.6萬輛，較去年成長67.3%；商用車出口61.6萬輛，較去年成長28.3%。

新能源車方面，10月新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，按年分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達到33.5%。今年前10個月新能源汽車產銷分別完成735.2萬輛和728萬輛，按年分別增長33.9%和37.8%，市場佔有率達到30.4%。

10月新能源車出口12.4萬輛，年增12.8%；國內銷售83.2萬輛，年增37.3%。今年前10月新能源車出口99.5萬輛，年增99.1%；國內銷售628.5萬輛，年增31.4%。

中汽協表示，伴隨政府穩定經濟成長的政策效應不斷累積顯現，加之地方購車補貼、促銷活動等措施延續，以及年底翹尾效應，預計「第四季度需求將持續增長，汽車業可望較好完成全年目標」。

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