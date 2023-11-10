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華為首款電動轎車「智界S7」虧錢促銷

記者林茂仁／綜合報導

華為9日晚間發表首款電動轎車智界S7，售價人民幣25.8萬元（約3.5萬美元）起，智界S7的續航里程高達800公里，且充電15分鐘就可以跑400公里。

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在發表會上透露，經過多次測算，智界S7的四個版本全部虧錢在賣，就是想讓更多消費者體驗華為的產品，希望之後銷量上來可以平衡成本。

華為與奇瑞9日共同發表首款智能電動轎車：智界S7，基於奇瑞E0X高端智慧電動平台打造 ，CLTC續航超過800公里。智界S7搭載首發搭載華為HarmonyOS 4.0系統 ，首發泊車代駕功能。

余承東說，電耗方面再一次遙遙領先業界，智界S7的百公里電耗12.4kWh，而特斯拉modle3為13.2kWh。

余承東說，華為重新定義新的形態，外觀和其他車不一樣，採用了新的設計理念，智界S7的尺寸為車長4971mm，軸距2950mm，車寬1963mm，倉內空間利用率達到了88%。奔馳E是73.8%，比Tesla Modle3也要大，在空間利用率上，華為再次做到了遙遙領先。

據介紹，智界S7首發搭載HarmonyOS 4智慧座艙，採用方舟引擎，帶來全新3D車控桌面，智慧語音助手小藝接入盤古大模型，操控更絲滑。智界S7提供霜月銀、天青藍、暖星雲、陶瓷白與鎏金黑5款車漆顏色。

此外，智界S7採用OneBox全新造型，擁有舒適大空間，超過800公里續航與800V高壓超級快充，充電5分鐘即可續航200公里，充電15分鐘可續航400公里。CLTC工況續航里程超過800公里，在0.203超低風阻下，綜合電耗僅12.4kWh。首發搭載全新一代HUAWEI DriveONE動力平台與華為途靈智慧底盤，擁有進階智慧與全維安全。

余承東透露，此前熱賣的華為問界M5系列已累計交付超12萬輛；問界新M7系列上市僅50天，累計大定達8.6萬輛；未正式上市的問界M9預訂量已經超過2.5萬輛。

余承東說，華為通過零部件供應模式、解決方案模式、華為智選車三種合作模式，助力合作夥伴實現商業成功，共贏智慧電動汽車時代。

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