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中國折疊手機 年終「價格戰」開打 雙11商家花式促銷

記者黃雅慧／綜合報導
在手機市場整體低迷狀態下，中國折疊手機異軍突起，成為雙11商家角力重點。（美聯社）
在手機市場整體低迷狀態下，中國折疊手機異軍突起，成為雙11商家角力重點。（美聯社）

在手機市場整體低迷狀態下，中國折疊手機異軍突起，成為雙11商家角力重點，許多廠商花式促銷，折疊手機銷量跟著上升。市調機構IDC預測數據顯示，中國折疊手機市場規模將在2027年接近1500萬支，年複合增長率高達38%。

IDC中國生態峰會9日發布「折疊屏市場趨勢洞察白皮書」稱，折疊手機市場規模將在行動辦公大潮流中迎來增長，該機構同時預測，中國至2025年將有超過40%的會議轉移到線上開展。

證券日報報導，折疊手機廠商打響年終「價格戰」。從網路銷售來看，三星一款小螢幕折疊手機在天貓商城降價幅度達人民幣2800元（約384.6美元）；華為官網的Pocket S折疊螢幕系列多型號手機也直降人民幣1000元；vivo宣布旗下兩款折疊手機直降人民幣500元。

京東數據顯示，10月23日至30日間，折疊手機成交額年增超過三倍。

為何折疊手機會有價格戰？中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥分析，原因有二：一是隨著技術成熟，占據折疊手機成本約七成的核心零組件螢幕和鉸鏈成本有望持續下降；二是市場上折疊螢幕產品更迭周期已不足半年，許多廠商面臨庫存積壓，年終也是去庫存的時機。

IDC近日發布報告數據顯示，第3季中國智慧手機市場出貨量年減6.3%，但折疊手機市場出貨量達到196萬支，年增90.4%，反而逆勢增長。

在市占率方面，IDC數據顯示，今年前三季，華為折疊手機在中國市占達31.7%，排名第一；OPPO排名第二，市占為17.9%；三星排名第三，占15.4%。

證券日報統計，中國市場2023年以來新上市折疊手機機型數量超16款，刷新去年同期紀錄。此外，三星、小米等手機大廠明年上半年均有計畫推出新款折疊手機。

新京報報導，IDC中國高級分析師郭天翔表示，由於市場競爭加劇，各廠商都在積極準備全新一代產品，後續新品發布節奏有望提前，產品實力也將明顯提升。未來，折疊螢幕手機依然是手機行業發展重點。

三星 證券 華為

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