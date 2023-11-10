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中多家車企調降 特斯拉逆勢漲價

記者林宸誼／綜合報導
特斯拉中國9日在微博發布，即日起 Model 3／Y長續航版售價正式上調售價。（記者林宸誼／攝影）
特斯拉中國9日在微博發布，即日起 Model 3／Y長續航版售價正式上調售價。（記者林宸誼／攝影）

進入11月，就在中國多家車企紛紛宣布調降官方售價以應對年底競爭壓力時， 特斯拉中國9日在微博發布，即日起 Model 3／Y長續航版售價正式上調，Model 3長續航版調漲人民幣1500元（約206美元），Model Y長續航版漲人民幣2500元（約343美元）。

今年10月底，特斯拉中國也曾調高Model Y高性能版車型價格。10月27日，特斯拉 Model Y 高性能版車型價格上調人民幣1.4 萬元，調整後售價為人民幣36.39萬元。

證券日報報導，中國電動車市場競爭加深，多數廠商都試圖透過降價促銷保持和擴大市占。在此背景下，特斯拉卻反其道而行，一方面宣布車型售價上漲，另一方面，引薦獎勵也開始退出。

中國新能源汽車產業創新聯盟理事高雲鵬認為，產品的價格本就由市場供需關係決定，特斯拉的底氣來自於源源不斷的訂單，公司上調售價應該是與市場供需直接相關。

特斯拉第三季財報顯示，營收234億美元，年增9%，寫下三年來最小增幅；淨利為18.53億美元，銳減44%。毛利率也進一步降至17.9%，寫下四年來新低。

據特斯拉官方數據顯示，上海超級工廠實際年產能已經從第2季75萬輛，擴產到第3季95萬輛以上。但伴隨著煥新版Model 3和Model Y相繼上市，上海超級工廠即使滿負荷運轉，市場依舊供不應求，被外界認為是此次價格調整的重要原因。

針對此次調價，也有觀點認為，這是特斯拉基於利潤壓力和市場競爭作出的漲價調整。德基先進製造與出行產業合夥人張帆認為，近期包括碳酸鋰等電動汽車主要原材料價格持續低位盤旋，在此背景下車價不降反升，代表特斯拉這次漲價更多是基於業績考慮。

特斯拉 電動車 利率

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