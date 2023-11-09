我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

寧德電池市占稱冠全球 前10大6家是中企

記者黃雅慧／綜合報導
寧德時代是全球唯一一家市占超過30%的電池供應商。（路透資料照片）
寧德時代是全球唯一一家市占超過30%的電池供應商。（路透資料照片）

市場研究公司SNE research近日發布報告指出，今年前三季，中國動力電池巨頭寧德時代裝機量為178.9GWh，全球市占為36.8%居榜首，也是唯一一家全球市占超過30%的電池供應商。排名緊接在後的為比亞迪，裝機量76.6GWh，全球市占為15.8%。

報告顯示，2023年前三季，在世界各地註冊的電動汽車（EV、PHEV、HEV）搭載的電池量約為485.9GWh，與去年同期相比增長44.4%。2022年全年全球動力電池裝車為517.9GWh，今年前3季統計數據已超過去年全年的9成。

今年前三季市占率排名3至10位分別為：南韓LG新能源、日本松下、南韓SK on、中創新航、南韓三星、國軒高科、億緯鋰能與欣旺達。前10名中，便有6家是中企，分食了62.9％的市占率。

報告指出，寧德時代前三季電池裝機量年增52%，從中國國內市場向海外市場拓展，除中國以外的各大洲均較去年同期成長近一倍。寧德時代電池廣泛應用於廣汽Aion Y、吉利ZEEKR 001等中國國內市場的主要乘用電動車型，還有特斯拉Model 3/Y等全球主要整車廠生產的車輛。隨著電池廣泛應用於多款車型，寧德時代持續保持高成長。

比亞迪前3季電池裝機量年增71.4%，報告指出，比亞迪憑藉中國市場高知名度，年增率實現高增長。透過內部電池供應和汽車製造等垂直供應鏈管理整合，以價格競爭力聞名。近年來，以Atto 3（元Plus）車型在中國以外的其他地區迅速擴大市場。

報告提及，隨著電動車銷售放緩，價格競爭力或比電動車本身性能更重要，也因此多家電池廠將目光投向磷酸鋰電池。

雖然磷酸鋰電池上，中國在技術與生產上具有優勢，但受到地緣政治影響，如美國通膨法案等，導致出海時面臨挑戰。

寧德時代先前披露，第3季電池銷量近100GWh，較第2季有增長，儲能占比接近20%。目前產能利用率較上半年提升至70%左右；海外業務方面，寧德時代德國工廠已經投產；匈牙利工廠規畫產能100GWh，一期工廠已開工建設，預計再兩年完成。

前三季全球五大動力電池品牌 製表／黃雅慧
前三季全球五大動力電池品牌 製表／黃雅慧

電動車 南韓 特斯拉

上一則

台AI供應鏈 重獲外資青睞

延伸閱讀

他比馬斯克更懂實作 股神老夥伴孟格：比亞迪創辦人能辦到你辦不到的事

他比馬斯克更懂實作 股神老夥伴孟格：比亞迪創辦人能辦到你辦不到的事
比亞迪出擊 掀車市價格戰 5款車型最高降價2459美元

比亞迪出擊 掀車市價格戰 5款車型最高降價2459美元
比亞迪新能源車 銷量年增38.6%

比亞迪新能源車 銷量年增38.6%
巴菲特再減持比亞迪套現約2570萬美元 持股降至7.98%

巴菲特再減持比亞迪套現約2570萬美元 持股降至7.98%

熱門新聞

給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
外媒認為，電動車問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。美聯社

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

2023-11-01 15:03
隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

Fed年底可能結束升息 道指大漲565點

2023-11-02 16:52
「股神」巴菲特。（路透）

股神巴菲特搶進美國短期公債 趁殖利率飆上5%大買

2023-11-04 18:32

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車