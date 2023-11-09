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台AI供應鏈 重獲外資青睞

記者張瀞文／綜合報導
外資證券看AI供應鏈 製表／張瀞文
外資證券看AI供應鏈 製表／張瀞文

台灣AI供應鏈重奪外資圈目光，包括緯穎、緯創、廣達、世芯-KY、創意、川湖等個股近期紛紛獲得外資按讚，激勵AI族群8日股價勁揚，「電腦及周邊設備」類股指數大漲2.5%，居19大類股之冠。

以千金股緯穎為例，花旗科技產業分析師劉瓊芳認為，緯穎隨季節性與AI伺服器出貨加速，營運動能將從本季起轉佳，明年需求前景更好，給予「買進」評級，以2025年預估獲利推算，給予20倍本益比，目標價為2470元（台幣，下同，約76.58美元），居內外資法人最高價。

大和、里昂、麥格理、美銀、瑞銀、野村、摩根大通等外資券商也都給緯穎逾2000元（約62美元）的目標價。其中，美銀對緯穎從「中立」上調到「買進」，目標價從1935元（約60美元）調高到2400元（約74.5美元），升幅高達24%，目標價僅略低於花旗。里昂重申「買進」評等，目標價從2200元（約68.3美元）調高到2240元（約69.56美元）。小摩重申「優於大盤」評等及2100元（約65.2美元）的目標價。

至於股王世芯，花旗在9月底將目標價調高到3080元（約95.6美元），滙豐證券在10月底將目標價上調到3180元（約98.8美元），都給予「買進」評等。大摩最近對世芯-KY重申「優於大盤」及2880元（約89.4美元）目標價，並看好一旦世芯-KY能獲得Google TPU專案，股價有望衝到3330元（約103.37美元）。

里昂、摩根史坦利、麥格理證券則都看好川湖。里昂科技產業分析師陳碩文認為，川湖本季營收將季增31%，優於公司預期的兩位數增幅，加上受惠液冷型AI伺服器的發展趨勢，毛利率可望持續走揚，重申「買進」評等。以川湖2024下半年到2015上半年預估獲利計算，里昂給予26倍本益比，目標價維持1170元（約36.3美元）。

大摩同樣認為川湖有望成為千金股。大摩科技產業分析師楊泓極首度發布川湖報告指出，川湖可望受惠產業成長動能及市占率上揚，且成功管理資產負債表及自由現金流，初評就給予「優於大盤」評等，基於明年獲利預估，給予31倍本益比，目標價為1100元（約34.1美元）。

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