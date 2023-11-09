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雙11購物節加持 中國手機銷量衝高

記者林茂仁／綜合報導

中國「雙11」購物節帶動小米華為等手機業者銷量頻創新高，中國手機市場迎來了今年以來的銷售高峰。

機構表示，智慧手機換機周期逐漸到來，持續看好雙11期間手機銷售表現，預計中國手機市場將在未來幾季復甦。

京東電商數據顯示，京東雙11活動10月31日晚開場10分鐘，iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、一加、vivo、iQOO品牌手機成交額年增超過100%。小米14系列手機在10月底開賣後，小米董事長雷軍7日透露，銷售已經突破100萬支，但缺貨還是嚴重，小米正在拚命催單（意指向代工廠催促訂單出貨），請大家耐心等等。

事實上，雙11購物節演變至今已經不只是一日激情，而是長達一個月多月的促銷活動，例如包括京東及天貓淘寶等業者早在10月就開啟銷售活動，加上各大手機品牌新機上市，尤其華為Mate 60 Pro手機帶動的國產手機銷售熱潮，意外帶動中國消費者購買國產手機的熱情，讓中國手機市場有加速復甦的跡象。

小米早在10月23日就拉開雙11大促銷，小米祭出人民幣13億元（約1.78億美元）超值補貼，全場數百款科技產品特惠直降，最高可立省人民幣3000元（約412.2美元），包括小米13手機、Redmi K60手機、Redmi Note 12 Turbo手機在內的眾多爆款手機直接現貨開賣。

乘著這股國產手機購機熱潮，華為在短短一個多月的時間裡，手機銷量迅速的成長，單周銷量直接超過蘋果。

小米 華為 電商

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