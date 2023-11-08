台銷美創新高 冠五大市場 10月出口71億美元

10月台灣對美出口71.9億美元，創歷年單月新高，資通產品大增五成一。（本報資料照片）

AI 商機點亮對美國出口表現，台灣財政部 7日指出，10月台灣對美出口71.9億美元，創歷年單月新高，年增12.1%，在五大出口市場表現最佳，財政部預估，今年對美國出超規模可望突破300億美元、創新高。

10月對美國出口表現亮眼，主要受惠於資通與視聽產品，在AI商機催化下，10月對美出口資通產品大增五成一，出口電子零組件也有近二成增幅，不過傳產貨類出口則多呈下滑。

財政部表示，10月五大出口市場表現好壞參半。除對美創新高外，對大陸及香港出口141.8億美元，年減3.6%，連15黑，為史上次長下滑周期，不過跌幅明顯收斂，是15個月來最小減幅。

從貨品來看，台灣對陸港出口電子零組件跌幅已在10月縮至個位數，出口資通產品則連續3月呈現高度成長。不過同時光學及精密儀器年減四成五，跌幅較深，另外化學品、塑橡膠及其製品也都有一成七左右的跌幅。

今年以來，台灣對陸港出口表現較為疲弱，何時能夠重返正成長？財政部官員表示，不太容易預估，目前看到對陸港出口減幅收斂，需求緊縮的情況確有舒緩，若電子零組件拉貨持穩，不排除11月就能轉為正成長，仍待密切觀察。

另外10月對東協出口67.9億美元，則是歷年10月最佳水準，年增1.5%，又以資通產品成長56.7%最多；至於10月對日本、歐洲出口則轉為疲軟，分別年減22.7%、16.8%，主要受到高基期牽制，減少較多的貨類分別為電子零組件、運輸工具。

以累計出口來看，前10月五大市場中僅歐洲為正成長，其餘皆為負成長，又以對陸港出口年減逾二成最多，占總出口比重35.5%為近20年同期最低。

展望未來出口，財政部指出，隨高效能運算、AI、資料中心、車用電子等新興科技應用與數位轉型商機持續推展，終端產品晶片 含量提高，加上蘋果手機等科技新品陸續上市帶動備貨，有利挹注下半年出口動能，但全球經濟面臨通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等不確定因素環伺，台灣外貿仍承受壓力，有待密切關注後續發展。