中國外匯存底連三降 增持黃金儲備

中國央行7日公布數據顯示，已經連續第12個月增加黃金儲備。(路透)

中國人民銀行（大陸央行 ）7日發布數據顯示，中國10月外匯存底為3兆1012.2億美元，月減138.5億美元，為連續第三個月下滑。

此前8、9月各自月減441.7億美元、450億美元，10月減幅已經縮小。

與此同時，人行持續增加黃金儲備，數據顯示，10月末黃金儲備報7120萬盎司（約2,214.57噸），較前月增加74萬盎司（約23.02噸），已連續第12個月增加黃金儲備。

中國外管局表示，10月受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據、地緣政治等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。

匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯存底規模下降。

世界黃金協會在10月31日發布第3季「全球黃金需求趨勢報告」顯示，第3季中國國內金條與金幣總需求飆升至82噸，較2022年第3季的高基數下年增16%，較前季飆升66%。

為自2018年以來最強勁的第3季表現，遠高於64噸的5年均值以及61噸的10年平均值。

世界黃金協會認為，中國會有上述趨勢主要原因有三：一是人民幣資產表現疲軟，房地產前景不明，加之全球地緣政治的不確定性，令大陸投資 者對黃金的避險需求上升；二是央行連續對黃金的增儲或激起投資者對黃金的興趣；三是中國境內外黃金價差出現前所未有的飆升，助推金條、金幣的投資需求。

世界黃金協會中國區CEO王立新稱，截至第3季末，大陸官方黃金儲備已達2192噸，第3季累計增儲78噸。

以美元計，黃金在的中國外匯存底中的占比為4%，持平歷史高點。

2023年年初至今，中國官方黃金儲備的增長從未間斷，前9個月已累計增儲181噸。