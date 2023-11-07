熱錢瘋狂匯入 台幣連三升值

熱錢狂匯入激勵台灣股匯大漲，6日匯入逾7億美元，新台幣終場勁升1.6角，為近四個月來單日最大升值金額，收在32.143元，為近一個月新高，總成交量15.01億美元。

匯銀主管指出，短短三天內，新台幣匯率 迅速自32.484元升抵32.143元，累計升值3.41角，估計這三天熱錢累計匯入金額超過21億美元。

美國聯準會 9月、11月會議決議利率「連兩凍」，市場普遍認為升息循環已經告終、股匯多頭榮景一連持續三天，昨天熱錢持續湧入，新台幣匯率盤中一度升抵32.115元，最多升值1.88角。

匯銀主管說，目前全球投資人的焦點從聯準會停止升息，轉為聯準會何時降息，且樂觀情緒似乎有些「overshooting（過度反應）」，估計短期內，新台幣匯率將位於32元至32.4元區間波動。

匯銀主管表示，股匯市的「派對行情」能否延續，除美國經濟、通膨與就業數據外，聯準會主席鮑爾 的談話也非常關鍵。鮑爾將於美東時間9日下午2時（台灣時間10日凌晨3時），參加國際貨幣基金（IMF）年度研討會，這是他上周決策釋出鴿派訊息後，首度對貨幣政策發表評論，市場屏息以待。

匯銀主管說，如果鮑爾認為市場過熱了，不排除可能釋出偏鷹談話、對市場灑水降溫，反之，若鮑爾維持鴿派基調，等於是為目前的多頭氣焰添加柴火，股匯瘋漲行情可望續燃。