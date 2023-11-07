我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

熱錢瘋狂匯入 台幣連三升值

記者陳美君／綜合報導

熱錢狂匯入激勵台灣股匯大漲，6日匯入逾7億美元，新台幣終場勁升1.6角，為近四個月來單日最大升值金額，收在32.143元，為近一個月新高，總成交量15.01億美元。

匯銀主管指出，短短三天內，新台幣匯率迅速自32.484元升抵32.143元，累計升值3.41角，估計這三天熱錢累計匯入金額超過21億美元。

美國聯準會9月、11月會議決議利率「連兩凍」，市場普遍認為升息循環已經告終、股匯多頭榮景一連持續三天，昨天熱錢持續湧入，新台幣匯率盤中一度升抵32.115元，最多升值1.88角。

匯銀主管說，目前全球投資人的焦點從聯準會停止升息，轉為聯準會何時降息，且樂觀情緒似乎有些「overshooting（過度反應）」，估計短期內，新台幣匯率將位於32元至32.4元區間波動。

匯銀主管表示，股匯市的「派對行情」能否延續，除美國經濟、通膨與就業數據外，聯準會主席鮑爾的談話也非常關鍵。鮑爾將於美東時間9日下午2時（台灣時間10日凌晨3時），參加國際貨幣基金（IMF）年度研討會，這是他上周決策釋出鴿派訊息後，首度對貨幣政策發表評論，市場屏息以待。

匯銀主管說，如果鮑爾認為市場過熱了，不排除可能釋出偏鷹談話、對市場灑水降溫，反之，若鮑爾維持鴿派基調，等於是為目前的多頭氣焰添加柴火，股匯瘋漲行情可望續燃。

鮑爾 聯準會 匯率

上一則

李開復在北京打造AI獨角獸 籌組「零一萬物」 8個月繳出漂亮成績

下一則

廣州「穗新歐」中歐班列 首次快速通關

延伸閱讀

債市不信「長時間維持較高利率」口號 押注入夏前降息

債市不信「長時間維持較高利率」口號 押注入夏前降息
疑過量開砲傷腦 中東美軍多人返國後邪門出事

疑過量開砲傷腦 中東美軍多人返國後邪門出事
鮑爾談話 市場找降息線索

鮑爾談話 市場找降息線索
Fed暫不升息 市場等待鮑爾釋放信號

Fed暫不升息 市場等待鮑爾釋放信號

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
給電動車充電有很多學問。（路透）

電動車很方便 但充電仍讓人頭大

2023-11-05 21:00
「股神」巴菲特。圖／美聯社

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

2023-11-04 12:19
全球金融海嘯後，市場面對利率長期低迷的大環境，形成所謂「新常態」。但最近美國公債殖利率勁升，凸顯「新常態」已隨三股大趨勢結束而終結，所有資產價格都必須重估，投資人應儘早因應。（路透）

美債殖利率凸顯海嘯後新常態終結 「反新常態」來了

2023-11-03 10:54
外媒認為，電動車問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。美聯社

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

2023-11-01 15:03
隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

Fed年底可能結束升息 道指大漲565點

2023-11-02 16:52

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝