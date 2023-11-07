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李開復在北京打造AI獨角獸 籌組「零一萬物」 8個月繳出漂亮成績

編譯劉忠勇／綜合報導
李開復表示，零一萬物（01.AI）估值已超過10億美元。（路透資料照片）
李開復表示，零一萬物（01.AI）估值已超過10億美元。（路透資料照片）

有人工智慧（AI）教父之譽的李開復到北京創設新創企業，短短不到八個月即成功打造出「獨角獸」，憑藉的是至少在若干指標已領先矽谷最頂尖表現的新開源AI模型。

李開復日前接受彭博訪問表示，零一萬物（01.AI）在一次阿里雲參與的籌資中，估值已超過10億美元。他原本已創立創投公司創新工場，身兼董事長暨執行長，如今又兼領這家新創公司的CEO。他3月開始籌組01.AI團隊，並在6月開始營運。

設於北京的01.AI開源的基礎大型語言模型Yi-34B，目前中文和英文版本已經提供給全球開發者使用。大型語言模型（LLMs）根據大量資料來訓練的演算法，能夠閱讀、理解並生成近似人的文本、圖像和程式。

在關鍵指標上，Yi-34B表現已領先市場既有的開源模型，像是Meta的知名模型Llama 2。從開源社群網站Hugging Face周末公布的評估排名來看，Yi-34B名列預訓基礎LLMs之首。

李開復透過Zoom接受彭博訪問說：「Llama 2已經成為黃金標準，對開源社群貢獻很大。我們希望提供一個出色的選擇，不僅為中國，也為全球市場。」

不過，美中之間的政治關係緊張，為AI發展頻添變數。拜登政府以國安顧慮為由，去年禁止將輝達（Nvidia）最先進的AI晶片賣給大陸客戶，擔心相關技術可能被用來訓練用於軍事應用的AI模型。上個月，美國進一步加緊管制，連輝達銷售專供大陸的降規晶片也在禁止之列。

李開復對局面至此感到「遺憾」，但表示01.AI已備足所需晶片，足供未來需求。01.AI今年初即開始預先囤貨，甚至向創新工場融資來採購。

李開復說：「我們基本上是全押了，超支原本銀行戶頭的資金。我們覺得勢在必行。」

李開復在01.AI已建立一支100多人的團隊，招攬他原來待過美國公司的老同事，和在海外工作的陸籍人士。他表示，團隊成員不僅包括AI專家，還有經驗豐富的商業人才，可以協助從併購到首次公開發行股票（IPO）相關事宜。

01.AI已在規劃開源模型以外的營運策略，未來將和客戶合作，開發針對特定行業或競爭環境專屬方案。Yi-34B的名字來自於訓練中使用的340億個參數，如今已開發一個超過1,000億個參數的模型。

李開復說：「我們的專屬模型將以GPT-4為標準。」GPT-4是OpenAI的語言模型。

李開復表示，創新工場的夥伴好奇他要如何兼顧兩個CEO角色。他說，他每周若花40個小時在創新工場，一周還有128個小時可用，「我還有86個小時可以專注於01.AI，不會怠忽在創新工場上的職責」。此話暗示他每天除了睡6小時外仍有餘裕。

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