A股低迷 中國10月僅4家企業IPO上會創年內新低 規模年減近七成

A股氣氛低迷，連帶影響IPO上會與規模。（中新社）

雖然中國A股在6日開高走高，外界預計將迎反彈。但財聯社統計，中國十月僅有4家企業IPO上會，創年內新低；A股上市企業數量和規模也大幅減少，僅有11家上市，IPO總規模較9月下降了51.21%，較去年10月下降了69.29%。分析認為這與A股大盤低迷、審核收緊有關。

財聯社引述Wind數據顯示，截至10月底，今年IPO上會企業家數共計279家，而10月僅剩4家，也是年內首月上會數量出現個位數。這顯示進入10月以來，IPO上會審核放緩。

在撤單方面，10月撤材料數量企業數有明顯減少。今年1月至10月，分別有24家、22家、36家、12家、6家、26家、27家、25家、29家、11家撤回材料。

而會主動撤回材料的原因主要有三種：一是階段性財務指標不合要求，部分企業經營績效具有明確周期性，業績下滑使這類企業難以闖關；二是申報材料存在問題；三是板塊定位不夠清晰，年內的IPO問詢問題中，板塊定位被重點關注。

「只有在熊市 時，市場才會更為關心IPO數量。其實牛市發行的家數和規模都更大，但市場能夠承受。」資深投行人士王驥躍通過財聯社表示，市場低迷時，IPO節奏會受到影響，隨之變慢，在市場情緒高漲時，發行節奏就會有所提高。

此外，審核收緊也是IPO縮減之因。財聯社引述另一資深投行人士說法，審核收緊的態勢或將進一步持續。「什麼時候二級市場好轉，什麼時候會放開，後續還會持續研究推出活躍二級市場的政策。」

此外，中國官方對於上市企業也傾向特定產業。該名人士分析，在市場資源有限狀況下，監管層希望將資源用於扶持高科技和戰略新興產業。因此產能過剩行業、周期性強及天花板過低行業的企業上市難度較高，也是情理之中。而近期上會數量嚴重縮水的科創板，如果公司不用盈利上市標準，預計問詢更嚴格。

另據北交所、深交所與上交所等三交易所官方數據，9月至10月底，北交所共有18家企業申請獲受理，深交所僅有7家，上交所僅有4家。業內人士稱，相較於滬深兩市收緊，北交所受理節奏仍正常。