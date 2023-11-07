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華為Q3 Mate 60 手機熱賣 出貨量大增50% 市占率升至13%

記者黃雅慧／綜合報導
華為Mate 60手機熱賣帶動銷量大增，第3季手機出貨量年增達50%，市占13%。（中通社）
華為Mate 60手機熱賣帶動銷量大增，第3季手機出貨量年增達50%，市占13%。（中通社）

華為Mate 60系列手機熱賣帶動銷量大增，華為第3季手機出貨量年增高達50%，占據13%市場，並強壓榮耀、OPPO（包括一加）、vivo、蘋果和小米等前五大廠商的市占率由87%降至81%。

市調機構TechInsights 6日發表第3季中國智慧手機市場分析報告指出，中國智慧手機第3季出貨量年減5%，已連續十季出現年增率衰退，出貨量出現連續下滑是消費需求疲軟、經濟前景不明朗等因素造成的，但數據也顯示市場正在觸底，預計將在未來幾季開啟復甦之旅。

數據顯示，在報告調查期內，市占率前五名的廠商分別是：榮耀、OPPO（包括一加）、vivo、蘋果和小米，分別占據17.6%、17.1%、16.8%、15.2%、14.2%的市場。除了小米出貨量年增0.6%之外，其他四大廠出貨量均下跌，榮耀年減7.4%、OPPO年減10.7%、vivo年減25.2%、蘋果年減5.8%。

該機構分析，如果華為能夠大量將支持5G的終端智慧手機推向市場，並克服供應鏈限制，那麼中國智慧手機市場可能會在接下來幾季「重新洗牌」。

如果從銷量來看，綜合此前Counterpoint報告指出，第3季全球智慧手機銷量年減8%，創十年來該季最差表現。

其中，第3季蘋果手機銷量年減9%，市占率16%，去年同期為17%。蘋果iPhone 15系列陸銷售量，與上一代iPhone14在同時期相比，下滑幅度至少6%、第3季出貨量更少了4%。彭博報導，華為新手機Mate 60登場，確實衝擊iPhone 15在中國的銷量。

從全球市場來看，而榮耀、華為和傳音是第3季為數不多出現成長的品牌，其中華為成長得益於Mate 60系列手機，而榮耀雖然國內市場衰退，但得益於強勁的海外表現而帶來整體成長；傳音品牌繼續擴張，也受益中東和非洲市場的復甦。

隨著華為Mate60系列手機熱銷，外界對於華為手機出貨量不斷上調，多家機構預測，華為手機明年出貨量將達到約7,000萬支。

近期甚有南韓媒體The Elec引述業內人士消息稱，由於Mate 60系列的強勁需求，華為將明年智慧手機出貨量目標定為1億支，該數字比之前機構預測的高出40%。但上述出貨量都未獲華為官方證實。

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