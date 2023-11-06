傳統旺季效應發酵 鴻海營收增12%

鴻海公布10月合併營收為7412億元台幣、前十月合併營收5.49兆元台幣，均為同期次高。展望後市，鴻海強調，本季業績將較第3季顯著成長。（路透）

鴻海 5日公布10月合併營收為7412億元台幣，為同期次高，月增12.2%，但較去年同期減少4.56%；前十月合併營收5.49兆元，為同期次高，年減7.21%。展望後市，鴻海強調，下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，營運會逐季加溫，本季業績將較第3季顯著成長。

鴻海將在11月14日舉辦法說會，公布第3季財報與第4季及明年展望。法人認為，富士康在中國現況、電動車 的進展、印度布局腳步、AI伺服器在北美進度等，都將成為外界關注焦點。

法人表示，即便鴻海的主要客戶認為本季營收表現持平，鴻海仍維持本季營收將較第3季顯著成長的展望，顯示鴻海的客戶與產品結構愈來愈完整。鴻海10月合併營收持續較9月勁揚，透露達成本季業績顯著成長的目標可期。

鴻海表示，就主要產品類別來看，10月合併營收與9月相較，「電腦終端產品類別」受惠中國雙11及北美感恩節客戶提前備貨，因此強勁成長；「雲端 網路產品類別」受惠於美系伺服器品牌客戶拉貨需求，也呈現強勁成長態勢；「消費智能產品類別」則較9月顯著成長，主要是受惠於新品拉貨需求、中國雙11、北美感恩節，客戶提前備貨；「元件及其他產品類別」則約略持平。

與去年同期相較，10月「元件及其他產品類別」呈現強勁成長，主要受惠消費智能產品類別供貨份額增加，以及汽車電子元件出貨成長；「消費智能品類別」約略持平，主因智能手機以外產品市場需求趨緩；「雲端網路產品類別」因客戶拉貨動能保守，本類別年對年衰退；「電腦終端產品類別」因 PC市場需求趨緩，本類別年對年衰退。

就前十月合併營收來看，「元件及其他產品類別」年對年約略持平；「消費智能產品類別」年對年表現略微衰退；「雲端網路產品類別」因客戶拉貨動能保守，年對年略微衰退；「電腦終端產品類別」因PC市場需求趨緩，與去年同期相比略微衰退。

展望後市，鴻海強調，下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，營運會逐季加溫，本季業績將較第3季顯著成長。