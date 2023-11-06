中國廣交會 線下出口成交223億美元

本屆廣交會實體簽約出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。圖為境外採購商在廣交會展館參觀體驗新能源汽車。（中新社）

第134屆廣交會4日在廣州廣交會展館閉幕。在全球貿易持續處於疲弱態勢的情況下，本屆廣交會中國企業逆勢而上，帶來新產品、新技術、新方案，全力穩訂單拓市場，取得人財兩旺的成效，釋放了中國外貿積極向好的訊號。

中新社報導，第134屆廣交會分為三期舉辦，展館內持續保持人氣旺盛的場景。據廣交會新聞中心4日通報，截至11月3日（下同），本屆廣交會共有229個國家和地區的境外採購商線上線下參會。其中，線下參會的境外採購商19萬7869人，比第133屆增長53.4%，比疫情 前的第126屆增長6.4%。同時，本屆廣交會線下（實體簽約）出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。

本屆廣交會展覽規模再創新高，先進製造業產品展區擴容，技術含量高、設計創新的產品紛紛湧現。浙江台州特潔爾科技股份有限公司帶來的一款智能馬桶，可與智能手機互聯互通，且具備智能語音交互系統，並已通過海外多項節能節水認證。該公司外貿負責人稱，很多來自共建一帶一路 國家和地區的採購商對智能馬桶表現出濃厚興趣，達成意向訂單超過10萬美元。

造型炫酷的新能源汽車，迷你可愛的低速電動車，全屋一體式光伏（太陽能）儲能設備……中國企業展出的新能源產品，成為了本屆廣交會上的明星，吸引了大批境外採購商詢價和體驗。

江蘇蘇美達成套設備工程有限公司國際貿易事業部業務經理徐峰稱，近年來，隨著綠色環保理念深入人心，越來越多的國家倡導使用新能源汽車。中國新能源汽車產業把握住了這一機遇，從而在競爭激烈的國際市場中贏得一席之地。

自1957年以來，每年兩次、從未中斷的廣交會，被稱為中國第一展。廣交會也是中國製造業不斷創新升級的見證。

本屆廣交會共舉辦新品首發首展首秀活動401場，充分展現中國前沿產品的新設計、新技術、新工藝和新潮流，為買賣雙方搭建起了新商機。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，境外採購商對本屆廣交會給予較高評價，認為廣交會是一個寶藏平台，在廣交會上可以實現一站式採購，中國製造受到全球市場廣泛歡迎。

本屆廣交會上，不僅共建一帶一路國家和地區的採購商到會人數大幅增長，歐美採購商到會人數也實現恢復性增長。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎分析，中國發展的外部環境有改善跡象。這對進出口貿易和投資 都是一個重要的積極訊號。