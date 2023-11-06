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中國廣交會 線下出口成交223億美元

財經新聞組／綜合報導
本屆廣交會實體簽約出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。圖為境外採購商在廣交會展館參觀體驗新能源汽車。（中新社）
本屆廣交會實體簽約出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。圖為境外採購商在廣交會展館參觀體驗新能源汽車。（中新社）

第134屆廣交會4日在廣州廣交會展館閉幕。在全球貿易持續處於疲弱態勢的情況下，本屆廣交會中國企業逆勢而上，帶來新產品、新技術、新方案，全力穩訂單拓市場，取得人財兩旺的成效，釋放了中國外貿積極向好的訊號。

中新社報導，第134屆廣交會分為三期舉辦，展館內持續保持人氣旺盛的場景。據廣交會新聞中心4日通報，截至11月3日（下同），本屆廣交會共有229個國家和地區的境外採購商線上線下參會。其中，線下參會的境外採購商19萬7869人，比第133屆增長53.4%，比疫情前的第126屆增長6.4%。同時，本屆廣交會線下（實體簽約）出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。 　

本屆廣交會展覽規模再創新高，先進製造業產品展區擴容，技術含量高、設計創新的產品紛紛湧現。浙江台州特潔爾科技股份有限公司帶來的一款智能馬桶，可與智能手機互聯互通，且具備智能語音交互系統，並已通過海外多項節能節水認證。該公司外貿負責人稱，很多來自共建一帶一路國家和地區的採購商對智能馬桶表現出濃厚興趣，達成意向訂單超過10萬美元。

造型炫酷的新能源汽車，迷你可愛的低速電動車，全屋一體式光伏（太陽能）儲能設備……中國企業展出的新能源產品，成為了本屆廣交會上的明星，吸引了大批境外採購商詢價和體驗。

江蘇蘇美達成套設備工程有限公司國際貿易事業部業務經理徐峰稱，近年來，隨著綠色環保理念深入人心，越來越多的國家倡導使用新能源汽車。中國新能源汽車產業把握住了這一機遇，從而在競爭激烈的國際市場中贏得一席之地。 　　

自1957年以來，每年兩次、從未中斷的廣交會，被稱為中國第一展。廣交會也是中國製造業不斷創新升級的見證。 　　

本屆廣交會共舉辦新品首發首展首秀活動401場，充分展現中國前沿產品的新設計、新技術、新工藝和新潮流，為買賣雙方搭建起了新商機。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，境外採購商對本屆廣交會給予較高評價，認為廣交會是一個寶藏平台，在廣交會上可以實現一站式採購，中國製造受到全球市場廣泛歡迎。

本屆廣交會上，不僅共建一帶一路國家和地區的採購商到會人數大幅增長，歐美採購商到會人數也實現恢復性增長。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎分析，中國發展的外部環境有改善跡象。這對進出口貿易和投資都是一個重要的積極訊號。

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