蔚來李斌發布全員信：裁員10%以提升效率

蔚來汽車董事長李斌。（取材自微博）

外傳中國造車新勢力之一的蔚來汽車將裁員 ，裁員比例為10%到20%。蔚來汽車董事長李斌3日下午發布全員信，證實裁員消息。根據計畫，公司將減少10%左右的職位，具體調整會在11月完成。他還提及蔚來將要開展涉及組織和資源投入方向的調整，以提升效率。

澎湃新聞報導，李斌在信中提到，蔚來會開展「三個確保」和「兩個提效」。「三個確保」包括確保核心關鍵技術的投入，保持技術與產品的領先優勢；確保銷售服務能力足夠應對激烈市場競爭；確保3個品牌9款核心產品如期上市。

「兩個提效」包括提升人效10%和加速資源提效。今後，蔚來對於三年內不提升財務表現的專案，將被推遲和削減，以確保公司的長期競爭力。

這並非蔚來第一次裁員。2019年3月，李斌曾發布內部信，承認蔚來汽車在快速發展中出現了一些人員的冗餘，上半年要對現有團隊進行3%的優化，將總人數控制在9500人以內。

同年8月，李斌又發表內部信，承認因為行業和公司形勢發生重大變化，確認蔚來在9月再裁員1200人。

成都傳媒集團旗下新媒體紅星新聞報導，就在11月1日，車企披露了10月銷量。理想汽車已經月銷超4萬輛；曾經墊底的小鵬汽車扭轉了頹勢，突破2萬輛大關；AITO問界單車型單月交付破萬；零跑汽車、極氪汽車也紛紛創下月度交付紀錄。

數據顯示，蔚來10月交付1.6萬輛，與上月相比增長2.77%，仍然未能觸及2萬大關。而蔚來董事長李斌先前宣佈：「有信心讓銷量在下半年實現單月2萬輛」。今年前十月，蔚來共交付新車12.6萬輛，距離年度交付目標24.5萬輛剛剛過半。

蔚來第2季財報顯示，營收人民幣87.717億元，年減14.8%，毛利潤 為人民幣8700萬元，年減93.5%，虧損達到人民幣60.558億元。

而員工方面，截至2022年底，蔚來汽車擁有2萬6763名員工，位居首位，理想汽車擁有1萬9396名員工，排名第二，小鵬汽車擁有1萬5829名員工，人員最少。