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鴻海低軌衛星「珍珠號」7日升空 將進行網路通訊實驗

記者王郁倫／台北報導
鴻海7日將發射珍珠號低軌衛星。（取材自官網）
鴻海7日將發射珍珠號低軌衛星。（取材自官網）

鴻海第一枚立方衛星「珍珠號」將於11月7日（火箭方暫訂日期）搭乘Space X獵鷹9號升空，這枚集結各方力量所打造的衛星將進行通訊功能測試，同時共乘的還有多枚台灣立方衛星，2023年成為台灣民間立方衛星發射踴躍的高峰年。

衛星地面終端則以仁寶跑最快，已與Inmarsat及Creative5等國際客戶合作出貨中。

鴻海研究院跟中央大學、創未來合作歷時兩年打造的珍珠號立方衛星PEARL 1H，已透過德國發射代理商EXOLAUNCH安排搭乘11月7日計畫（日期可能因發射狀況更動）發射的獵鷹9號火箭升空，這是鴻海第一顆NTN（非地面網路寬頻通訊衛星）寬頻通訊衛星，將針對未來應用想像空間極大的B5G網路進行實驗，從計畫到執行發射歷時兩年。

據了解，鴻海集團後續也將投入車載通訊實驗，透過衛星B5G訊號串連地面車載UT為未來車聯網甚至自駕車時代做前期研究。

電子五哥除鴻海之外，仁寶從5G時代就積極投入，目前跟聯發科合作打造支援3GPP R17規範的NTN晶片MT6825通訊模組，可以放置在手機平板等任何行動裝置上，達到讓裝置連衛星訊號的任務。

仁寶看好衛星市場，智慧型裝置事業群也已經成立衛星事業部，鎖定衛星地面終端（UT）業務，是電子五哥衛星UT跑最快的一家。目前仁寶已跟太空中心合作B5G低軌通訊計畫，該衛星2026年發射，仁寶將參與地面站UT端開發，而現階段仁寶也已有國外客戶實績，包括在海事衛星服務相當知名的英國衛星服務公司Inmarsat，及IOT新創Creative5。

英國衛星公司Inmarsat目前有15枚衛星服役，預計2026年將再發射八枚，仁寶主要開發地面UT讓船隻能即時通訊服務。Creative5則是IOT新創，在日本跟日本電力公司合作，打造智慧能源網路，由於IOT傳輸頻率低，衛星訊號成為補足IOT萬物聯網最後關鍵一哩路。

中華電信預計2024年將代理OneWeb低軌衛星服務在台落地，為籌劃開通服務，仁寶也已跟耀登合作開發衛星天線，結合自家研發多款UT裝置，在服務開通後期望搶吃台灣內需市場。

鴻海 5G 日本

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