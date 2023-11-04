中10月財新統計 服務業PMI 50.4創年內次低

10月財新統計的中國服務業採購經理指數（PMI）是50.4，只略高於9月的年內低點，新訂單指數下跌至年內最低。（中新社資料照片）

中國財新網報導，10月財新統計的中國服務業採購經理指數（PMI）是50.4，只略高於9月的年內低點，新訂單指數下跌至年內最低，部分企業反映，需求較預期疲弱，銷售受到抑制。

報導指出，10月財新統計的中國服務業PMI是50.4，較9月微升0.2個百分點。此前公布的10月財新中國製造業PMI回落1.1個百分點至49.5，再度下跌至榮枯線以下。

由於製造業景氣度下降幅度大於服務業景氣回升幅度，導致10月財新中國綜合PMI下跌0.9個百分點至50，續創年內新低。

報導表示，財新中國製造業PMI、綜合PMI與國家統計局PMI走勢一致，而財新中國服務業PMI表現較統計局好。

中國國家統計局近日公布的數據顯示，10月製造業、服務業PMI分別回落0.7個、0.8個百分點至49.5、50.1；綜合PMI則是50.7，低於9月1.3個百分點。

分項數據顯示，在9月擴張速度明顯放緩後，10月服務業供需漲幅依然有限。10月服務業PMI只略高於9月的年內低點，新訂單指數更下跌至年內最低，兩者都僅略高於榮枯線。部分企業反映，需求較預期疲弱，銷售受到抑制。

數據又顯示，繼9月觸底回升，10月服務業新出口訂單指數在擴張區間繼續攀升。企業認為這與海外訪客數量增加、外需整體改善等因素有關。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，雖然中國第三季經濟出現築底回升跡象，不過目前經濟恢復基礎仍不穩固。市場情緒繼續走低，製造業景氣弱於服務業。

他表示，在此前多項促銷費、擴投資 、穩預期政策基礎上，中國再公布增發國債 人民幣1兆元，用於支持災後重建和提升防災減災救災能力

王喆說，這些投資將有助穩經濟大盤，但對居民收入增加及就業 和預期改善的傳導效應，還需進一步觀察。