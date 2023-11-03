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比亞迪新能源車 銷量年增38.6%

記者林茂仁／綜合報導
比亞迪公布10月汽車銷量一舉突破30萬輛，創下歷史新高。（新華社）
比亞迪公布10月汽車銷量一舉突破30萬輛，創下歷史新高。（新華社）

中國新能源汽車市場銷售火爆，龍頭比亞迪公布10月汽車銷量一舉突破30萬輛，達到30.1萬輛，創下歷史新高，年增38.6%。造車新勢力包括理想、小鵬、零跑及華為問界汽車10月銷量均創下歷史新高，其中以理想汽車賣出4萬輛居造車新勢力冠軍，年增率高達三倍。

中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）分析，新車型上市、通路優惠及官方促銷政策力挺，加上歷來最長的十一長假，各地方車展及促銷活動較多，緊接著各車企「雙11」促銷活動提前在10月底發酵，都是帶動10月銷量大增重要因素。

澎湃新聞報導，話題不斷的華為問界汽車也在10月賣出1.2萬輛，創下歷史新高，年增5.4%。傳統車企廣汽埃安則以4.1萬輛的純電動汽車銷量，僅次於比亞迪，年增3.8%。

這是比亞迪首次單月銷量突破30萬輛，其中，純電動車型銷量過半達到16萬5505輛，年增60.4%，DM車型（混合動力車型）共銷售13萬5590輛，年增18.6%。今年1至10月，比亞迪累計銷售新能源汽車238.15萬輛，年增70.36%。如果接下來兩個月能夠保持與10月相近業績，則有望實現全年300萬輛銷售目標。

比亞迪在出口上的表現也很亮眼，10月乘用車出口3萬521台，創歷史新高，年增2.2倍，在乘用車月銷量中占比突破10%。目前比亞迪新能源乘用車的足跡已經覆蓋全球58個國家和地區。

理想汽車10月汽車交付量首次突破4萬輛大關，創歷史新高，累計今年前十個月，理想汽車交付量已經達到28.4萬輛。達成4萬輛這一目標後，理想汽車CEO李想已經為公司制定5萬輛的目標。李想表示，三款車（L7、L8、L9）月交付4萬輛完成後，繼續挑戰下一個更高的難度，即該三款車型月銷量5萬輛，以及理想L7每月2萬輛的目標。

受到車企巨頭福斯汽車入股的小鵬汽車，也打了翻身仗，10月成功突破2萬輛里程碑，刷新單月交付歷史紀錄，年增292%，造車新勢力中交付量僅次於理想。

華為 電動車 CEO

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