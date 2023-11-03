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長江存儲新融資 規模數十億美元

編譯葉亭均／綜合報導

中國記憶體龍頭長江存儲為了應對美國的嚴格管制，過去一年迅速燒掉約70億美元資金，如今不得不再籌措新資金。英國金融時報（FT）引述知情人士指，長江存儲新一輪融資金額超出目標，稱規模達數十億美元。

長江存儲是中國最大NAND快閃記憶體生產商，對中國推動半導體自給自足具有重要地位。然而，長江存儲去年12月被美國納入貿易黑名單，被禁止採購美國晶片製造設備，且去年10月來持續遭受美國一連串先進晶片出口管制的打擊。

長江存儲去年向股東增資500億元人民幣（70億美元），股東之一是被稱為「大基金」的中國國家集成電路產業投資基金。

知情人士說，更換設備、開發新零件和重要晶片製造工具的高昂支出，已耗掉長江存儲大部分的現金，必須在一年內進行新的籌資行動。其他消息人士表示，這一輪融資獲得中國國內投資人超額認購。

長江存儲董事長陳南翔上周新當選為中國半導體產業協會的新理事長，呼籲團結一致因應全球供應鏈的「空前變動」。

長江存儲兩位投資人表示，預期該公司將從中國供應商採購更多設備，同時向一些日本、南韓與歐洲的供應商進行採購，後者是中國供應商無法輕易取代供貨的。

消息人士還表示，長江存儲一直在與北方華創及中微公司密切合作，以升級技術。但一家中國半導體業者主管說 ，「能迅速被中國設備取代的設備，都是技術上困難度較小的工具。真正的挑戰在於生產先進產品的方面」。

投資 晶片 融資

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