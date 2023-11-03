高通報喜 手機鏈重啟拉貨

高通上季財報與本季財測亮眼，並釋出智慧手機市場庫存已多數消化完畢，客戶重啟拉貨，預期今年手機晶片出貨量減幅將低於預期等好消息。（路透）

高通 1日公布上季財報與本季財測亮眼，並釋出智慧手機市場庫存已多數消化完畢，客戶重啟拉貨，預期今年手機晶片 出貨量減幅將低於預期等好消息。法人看好，高通營運回神，透露手機市況正邁入復甦的正向循環，台積電 、聯發科等台灣指標科技廠都將受惠。

高通2日在美股早盤勁揚近5%。高通是台積電大客戶之一，隨高通釋出正向展望，外資昨天買超台積電逾1萬張，終止連九賣，推升台積電股價終場大漲19元台幣（約0.58美元）、收547元台幣（約16.76美元），成為台股勁揚358點的多頭總司令，市值回升至14兆元台幣以上、達14.18兆元台幣（約4345億美元）。

聯發科昨日股價同步勁揚，終場上漲22元台幣，收在868元台幣，總市值來到1.38兆元台幣（約422.86億美元），位居台股第二。

談到市場動向，高通執行長艾蒙表示，智慧手機品牌廠商終於消化多數現有庫存，開始下新的訂單，「我們很高興Android事業內一直出現的庫存情勢，現在已大致過去」。

高通財務長帕爾基瓦拉說，全球3G、4G、5G手機都出現需求回穩的早期跡象，高通預期今年使用其手機晶片的整體手機出貨量將下滑「中至高個位數百分比（4%至9%）」，優於預期。

面對華為競爭，艾蒙認為，華為重返市場不會影響該公司和中國智慧手機業者的關係。帕爾基瓦拉估算，上季對中國客戶銷售季增35%，暗示中國銷售下滑趨勢減緩。

高通在止於9月24日的年度第4季（上季）淨利年減48%至14.9億美元，每股盈餘2.02美元；營收下滑24%到86.7億美元，都優於華爾街預期。其中，包含手機晶片的QCT部門上季營收下滑26%至73.7億美元，來自智慧手機的晶片營收萎縮27%至54.6億美元，都優於分析師預估，車用晶片營收成長15%至優於預期的5.35億美元，成為另一亮點。授權業務的QTL部門營收則為符合預期的12.6億美元。

高通預估，本季營收將介於91億美元至99億美元，經調整後每股盈餘介於2.25美元至2.45美元，都優於分析師預期。

高通財報展望正面，外界解讀為非蘋手機庫存去化已將告一段落。高通是台積電大客戶之一，高通展望樂觀，有利台積電營運。研究機構數據顯示，台積電2021年來自高通營收比重約7.6%，為第五大客戶，先前高通多款旗艦晶片採用台積4奈米製程生產。

聯發科先前也釋出正向訊息，強調過去幾個月觀察到整體通路庫存改善，尤其是在手機。同時，藉著嚴謹的庫存管理，該公司的庫存已連五季降低。