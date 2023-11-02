時隔近6年… 茅台漲價20% 助貴州拆「債」彈

貴州茅台酒11月起漲價，平均上調幅度約20%。（取材自百度圖庫）

中國高端酒款「貴州茅台」10月31日深夜發佈公告稱，經研究決定，自2023年11月1日起上調該公司53%容易500ml的貴州茅台酒（飛天、五星)出廠價格，平均上調幅度約20%。此次調整不涉及該公司產品的市場指導價格。公告還稱，此價格調整將對該公司經營績效產生一定影響，敬請投資 者理性投資，注意風險。

外界認為，茅台時隔六年後再度漲價20%，除了拉抬利潤、提振市場外，也刻能與化解地方債務有關。茅台所在的貴州省債務問題嚴重，據貴州財政廳數據，截至去年底，貴州政府債務餘額約人民幣1.24兆元（約1701.8億美元）。

貴州茅台為國企，資深醬酒專家權圖認為，中國在處理地方債務問題，也在提振股市，加上整個經濟情勢在緩慢復甦，茅台管理層抓住這個時間窗口提價，時機抓得非常好。六年後終於恢復市場化機制，有利於茅台的長期健康發展，有利於政府財政及股東利益。

根據央廣網2022年報導，500ml的53飛天茅台酒，每瓶出廠價969元（人民幣，下同，約132.5美元），經過經銷商這一一流轉渠道，最終官方零售價1499元（約204.9美元），但真正的終端零售價格常年在3000元（約410美元）附近徘徊。而中國界面新聞、東吳證券 研究所數據顯示，2018年-2020年，53度飛天茅台出廠價為969元，零售價在2000-3000元之間。

貴州茅台的核心產品飛天、五星出廠價格調高20%，意味著飛天茅台將從969元（約132.5美元）的出廠價調高到1169元（約160美元）。但市場上實際終端售價可能將超過3000元以上。

2018年起，茅台漲價的傳聞，就不絕於耳，終於在6年之後忽然宣布。貴州茅台上一次漲價是在2017年12月28日，當時貴州茅台公告稱，為更好地統籌兼顧各種因素，經研究決定，公司自2018年起適當上調茅台酒產品價格，平均上調幅度18%左右。那一次漲價，53度500ml飛天茅台出廠價提高到969元。

環球時報報導稱，上一次漲價後的第一年2018年，貴州茅台實現營業收入736.39億元（約101億美元），年增26.49%；歸屬於上市公司股東的淨利352.04億元（約48.3億美元），年增30.00%。此後，貴州茅台年度營收成長速度及淨利成長率均未超過20%。2019年至2022年，貴州茅台營收成長率最高為2022年的16.53%，淨利成長率最高為2022年的19.55%。

報導稱，今年前三季度，貴州茅台實現營業收入1032.68億元（約141.3億美元），年增18.48%；淨利528.76億元，年增19.09%。其中，茅台酒營業務收入為872.70億元（約119.3億美元）。

貴州茅台近日與多個品牌推出聯名商品，最著名的就是9月初與瑞幸咖啡 推出醬香拿鐵，一天就賣出超過5百萬杯，這一全民瘋狂的爆款，再度炒熱貴州茅台的行情。另一聯合商品則是與德芙共同推出的「「茅小凌酒心巧克力」，也是炙手可熱。