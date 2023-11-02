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業者求「三保」 台10月PMI回跌 連8月緊縮

記者陳素玲／綜合報導
台灣10月PMI指數持續低迷，企業心態轉為保守，各種採購放慢。（本報資料照片）
台灣10月PMI指數持續低迷，企業心態轉為保守，各種採購放慢。（本報資料照片）

中華經濟研究院1日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數較上月回跌至47.1%，緊縮速度加快，連續八個月緊縮。

中經院表示，10月回跌，顯示9月上升的星火無法燎原、僅是曇花一現，主要是地緣政治風險以哈戰事、通膨升溫，以及美國擴大AI（人工智慧）晶片禁令等，都增加廠商不確定因素，以致市場信心不足，呈現保守觀望氛圍。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，近期PMI都是起起伏伏，他以「三保」形容目前業者心態，也就是「看法保守、態度保留、保持觀望」，再看後續情況。

9月PMI因為部分產業出現短急單，總指數回升2.7個百分點至48.2%，緊縮速度趨緩。不過最新10月PMI再度回跌1.1個百分點到47.1%，緊縮速度加快。

中經院院長葉俊顯表示，整體而言，10月調查廠商結果顯示9月星火無法燎原，整體產業氛圍保守，最近幾個月雖有感覺即將破繭而出，但要國際經濟景氣配合，才能訂定因時制宜的採購策略，有些產業如工具機、自行車等較悲觀廠商，甚至預期明年第二季訂單才會出來，業者資金壓力變大。

中經院助理研究員陳馨蕙指出，9月有AI短急單，但10月沒有看到更強的需求，雖然大部分業者沒有實體營運衝擊，但是因為以哈戰爭等地緣政治風險升溫，加上國際通膨壓力再起、美國AI晶片禁令等，都讓整體不確定狀況攀升，並衝擊對需求展望，因此雖有短期單，但信心不足。她說，廠商最悲觀是去年第四季，但目前看不到長期景氣，因此心態轉為保守，各種採購動作放慢。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，近幾個月PMI都是上上下下，沒有太多變化，國發會9月景氣燈號的領先指標也是往下，驗證PMI仍是低迷，沒有好轉跡象。

簡錦漢表示，全球經濟救世主只有美國，美國第三季經濟成長率很不錯，但也是服務業好，能否拉動全球經濟表現，還要再觀察。另一個主力是大陸，狀況非常不好，製造業PMI跌破50，服務業如房地產持續低迷，期待它拉動也要再等，目前就是還在等待黎明。

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