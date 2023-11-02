小米14首銷估破百萬台 蘋果降價也沒用

11月的第一天，小米 迎來開門紅。根據小米官方戰報，10月31日正式開賣的小米14系列手機，開賣5分鐘的銷量，就是上代小米13系列銷量的600%。首銷4小時，就刷新了四大電商 平台近一年國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄。在全國各地線下的小米之家，前來購機的米粉也排起長龍。

備受關注的小米14系列由於搭載了小米自研的澎湃OS，加上性能、螢幕、相機、外觀設計等等配置，都相比上一代有跨越式的升級，所以小米14系列銷售異常火爆，根據網友的回饋，在首銷正式開始後，小米線下店的零售系統都崩潰了，線下的人非常多。

根據網友分析，上代小米13系列的首銷銷量大約為20萬台，因此小米14系列6倍的銷量應該超過100萬台。也就是說小米14不僅跨越了自己，也跨越了其它國產品牌，甚至跨越了蘋果。

門市的照片顯示，很多消費者在排隊付款，為了保持秩序，小米之家不得已拉起了專門付款的通道。另外，體驗區也有很多用戶在排隊體驗新機，有網友表示，小米14系列一天下來就沒有歇過，不斷的有消費者在體驗，而這些意味著，小米14系列的首銷肯定異常火爆，而隨後官方公布的戰報證實了這點。

小米官方給出的首銷戰報一前一後總共兩個，其中第一個是小米14系列開售5分鐘，就達到了上一代小米13系列首銷總量的600%，也就是說，5分鐘賣出的小米14系列，是小米13系列首批全部銷量的整整6倍。最厲害的還是第二張戰報，小米14首銷4小時，就打破了四大電商平台近一年所有國產手機首銷全天銷量及銷售額紀錄。

根據戰報的資訊，網友推測小米14系列的首銷恐怕超過了100萬台，所以超越所有的國產手機自然沒有懸念。不僅如此，小米14還有更厲害的，那就是首銷還直接超過蘋果iPhone 15 Pro，這還是建立在蘋果iPhone 15 Pro官方降價促銷，而小米14則原價販售的情況下實現的。

雖然小米14的起售價格是人民幣3999元，實際上大多數使用者都會選擇人民幣4299的大記憶體版本。而在以往，中國國產手機一旦超過人民幣4000元價位，就必須直接面對蘋果的競爭。因為很多用戶會想：既然已經要花了這麼多錢了，為什麼不加錢買蘋果呢？