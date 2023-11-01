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擴版圖拚來美上市 中國電商希音併英國品牌

記者黃雅慧／綜合報導
中國快時尚線上零售商希音（Shein）30日宣布收購英國時尚零售集團星獅集團（Frasers Group）旗下快時尚品牌Missguided。（路透）
中國快時尚線上零售商希音（Shein）30日宣布收購英國時尚零售集團星獅集團（Frasers Group）旗下快時尚品牌Missguided。（路透）

中國知名電商品牌SHEIN（希音）10月30日宣布收購英國時尚零售集團星獅集團（Frasers Group）旗下快時尚品牌Missguided。外界認為，此次收購有助於公司擴大業務版圖，對於一直有在美上市傳聞的SHEIN而言，可能讓其在美股上市提高估值。

SHEIN為國際B2C快時尚零售電商龍頭。主要產品為女裝、男裝、童裝以及美妝、寵物用品等多品類拓展，極致性價比和極快上新速度為其特色，北美及歐洲為其重要市場。

公告顯示，併購之後，Missguided旗下產品由SHEIN負責生產，並在Missguided和SHEIN的官網同步銷售，原股東星獅集團將繼續持有Missguided的全部房產和人力資源；而Missguided的知識產權則由SHEIN和Missguided創始人Nitin Passi共同成立的合資企業Sumwon Studios持有。該合資企業將管理和運營Missguided品牌。

SHEIN的執行主席唐納德（Donald Tang）說：「新的合資企業將引領SHEIN走向一個全新的合夥模式。SHEIN希望可以使Missguided品牌重煥新生，通過SHEIN的按需生產模式以及無與倫比的電商專業性和全球影響力，為Missguided獨一無二的品牌調性注入資本與活力。」

而SHEIN也依循拓展市場思路不斷與其他品牌合作。近期SHEIN宣布與其前競爭對手Forever 21共同發布聯名服裝系列。而SHEIN與Forever 21在年初共同創立合資企業。根據協議，SHEIN買入Forever 21母公司Sparc集團的股份。

自2021年以來，SHEIN申請在美上市傳言不斷，6月時有消息人士在微博透露，SHEIN已經祕密向美提交上市材料，但該訊息在6月30日遭SHEIN發言人否認。

外界普遍認為，SHEIN叫停IPO之因在於估值下滑，且錯過最佳上市時機，如何在拼多多Temu來勢洶洶的競爭下，增高估值料成為SHEIN關鍵任務之一。

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