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蘋果最強CPU採3奈米生產 傳台積電獨家代工

記者尹慧中、編譯季晶晶／綜合報導
蘋果公司發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)
蘋果公司發布配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列。(美聯社)

蘋果10月31日發表全新MacBook Pro與iMac等硬體產品，最受矚目的是全系列搭載自家最新M3系列晶片，為全球首發以3奈米生產的電腦中央處理器（CPU），具備世上最強效能，業界研判由台積電獨家代工，看好蘋果新品有望掀起換機潮，推升台積電先進製程訂單動能持續強勁。

蘋果最新M3系列晶片包括M3、M3 Pro和M3 Max，整體效能和繪圖能力都大躍進，無愧這次發表會主題「快到嚇死人」（Scary Fast）。

業界分析，從個人電腦應用來看，英特爾最近推出的第14代處理器採用自家4奈米製程，目前只能用在桌機尚未導入筆電。相較之下，蘋果發表全球第一款3奈米製程處理器M3系列，堪稱地表最強大的CPU。

台積電向來不評論訂單與客戶動態。外傳蘋果包下台積電3奈米產能至少一年，衝刺新晶片生產。隨著相關終端新品推出，法人看好有助台積電下半年營運逐季成長，並達成本季美元營收均值季增逾11%的目標。

根據蘋果說明，M3系列晶片問世，可加速升級汰換先前採用英特爾晶片的Mac產品線，也是歷來最先進的個人電腦晶片。蘋果強調，全新三款M3晶片，採用先進的3奈米製程，提高繪圖處理上更有效率，速度比M1系列晶片快多達2.5倍，在筆電內的電池續航力長達22小時。

基本型的M3有8顆中央處理器核心，搭配十顆繪圖處理器（GPU）核心；M3 Pro有12個核心，搭18核心GPU，比前一代M2同等級晶片快20%；M3 Max有16顆核心、搭40顆GPU核心，比M2 Max快兩倍。

蘋果表示，這些晶片讓「Mac繪圖提升到全新層次」，也是歷來最先進的PC晶片。MacBook Pro若搭載M3 Max晶片，比搭載英特爾晶片的MacBook Pro最快可達11倍。

這些新系列晶片成為蘋果最新PC的骨幹，包括新款MacBook Pro。新款14吋和16吋MacBook Pro有採用基本型M3晶片的較便宜版本，M3晶片的MacBook Pro起跳價為1599美元(約1萬1698人民幣)，低於上一代入門款搭配Pro晶片電腦的1999美元。蘋果另推出搭載M3 Pro和M3 Max的更高階版本，機身和外觀設計看起來跟上一代相同，但增加全新的太空黑配色。

蘋果還首次推出安裝M3處理器的24吋iMac一體型桌機，售價1299美元起。

晶片 台積電 太空

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