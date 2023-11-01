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中國10月製造業PMI為49.5 跌破50榮枯線 比市場預期差

記者黃雅慧／綜合報導
中國國家統計局10月31日公布10月製造業PMI為49.5，意外跌破50榮枯線。（中通社）
中國國家統計局10月31日公布10月製造業PMI為49.5，意外跌破50榮枯線。（中通社）

中國國家統計局10月31日公布10月製造業PMI為49.5，意外跌破50榮枯線，較9月下跌0.7，9月在短暫升至50榮枯線之上後，再次跌回緊縮區間，比市場預期差。中國官方解讀，受十一長假和節前部分需求提前釋放等因素影響，經濟景氣水準有所回落。

中國官方製造業PMI今年4至8月都處於景氣榮枯線50下方，9月一度回升至50.2，不料10月又跌至49.5，顯示製造業復甦情況不佳。

另外，10月非製造業（意指服務業）商務活動指數為50.6，較上月下降1.1，也低於市場預期，顯示非製造業總體仍保持擴張；10月綜合PMI則為50.7。

從企業規模來看，大型企業PMI降至50.7，較9月下降0.9；中、小型企業PMI分別為48.7和47.9，比9月下降0.9和0.1個百分點。

繼續呈現出「大型企業擴張、中小型企業收縮」的分化特徵。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，10月製造業PMI不及預期原因有二：一方面是季節性影響，另一方面是居民消費需求修復依然疲弱；中信證券首席經濟學家明明分析，10月數據走低因受到長假影響，故為「短期現象」，在系列政策的配合下，今年底和明年初經濟將繼續保持逐步復甦態勢。

申萬宏源屠強團隊認為，10月PMI走弱方向上符合季節性，源於假日因素導致的工作日減少影響供給、「雙11」促銷虹吸影響訂單，本輪「雙11」促銷基本從10月23日開始，且大部分訂單集中在10月下旬後幾日、以及11月，而製造業PMI統計時間為每月22日—25日，這意味著有較大部分訂單並未統計在10月資料中，而是轉移到11月，這也意味著，後續穩增長政策力度仍需進一步加碼。

在非製造業上，房市、建築業景氣回落拖累非製造業PMI，財信研究院團隊分析，房市持續低迷、民眾就業—收入—消費循環尚不暢通，未來服務業PMI雖然有望持續高於榮枯線，但擴張幅度不宜高估，同時也不能忽視建築業持續低迷的拖累作用。

展望後市，中國物流信息中心文韜指出，第四季裝備製造業供需兩端有望保持較快增速，日常消費品、電子產品和汽車等將迎來旺季，加上系列擴內需穩外貿政策加碼，有助提振企業信心。

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