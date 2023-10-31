比亞迪新能源車Q3銷售旺 淨賺14億美元

比亞迪第3季獲利大增82%。（新華社）

比亞迪30日公布今年第3季財報顯示，營收人民幣1621.5億元，年增38.5%，淨利潤 人民幣104.1億元（約14億美元），年增82.2％。累計今年前三季淨利潤人民幣213.6億元（約29億美元），年增129.4%。獲利大增的主因是新能源汽車銷量大幅成長。

高盛 研究報告指出，比亞迪獲利強勁主要受惠於第3季交付量成長、品牌高端化、出口量增加及電池成本下降，比亞迪第3季新能源汽車銷量82.4萬輛，年增53%，季增17%，其於大陸新能源車的市占率由去年同期的29%，擴大至今年第3季的35%。比亞迪在第3季共出口7.1萬輛新能源車，年增3.2倍，季增一倍。

比亞迪表示，今年第3季，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，公司新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。儘管第3季行業競爭加劇延續，公司憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，公司盈利持續向好，展現了強大的韌性。

比亞迪指出，手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智慧產品等業務持續高速增長，產能利用率持續提升，業務結構進一步優化，盈利能力持續改善。

比亞迪今年前三季的政府補助金額為人民幣27.2億元，其中，第3季的政府補助金額人民幣9.3億元，另外，比亞迪今年前三季的委託他人投資 或管理資產損益人民幣1.2億元，其中，第3季人民幣2551萬元。