台灣加碼12億美元 研發低軌衛星

蔡英文（中）出席2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式，與現場貴賓一同進行啟動儀式。（圖：總統府提供）

台灣太空 國際年會（TASTI）30日登場，蔡英文 致詞時表示，第三期「國家太空科技發展長程計畫」從2019年開始，十年投入251億元（台幣，下同，約7.7億美元），現在加碼超過400億元（約12億美元），要投入低軌通訊衛星的研製、規畫國家發射場與人才培育。

蔡總統昨致詞時也強調，太空產業的發展台灣不會缺席，台灣太空產業產值未來兩年（2025年）將達到新台幣3000億元，兩年約成長50%。

TASTI 2023由國家太空中心主辦，昨開幕式邀請蔡英文總統、國科會主委吳政忠以及TASA主任吳宗信共同進行啟動儀式。另外，與會者還包括國科會副主委林敏聰、國防部常次黃佑民、交通部常次祁文中、數發部政次闕河鳴，以及巴拉圭、加拿大、美國、澳洲、捷克、義大利 、德國、波蘭等駐台使節或代表處人士蒞臨。

台灣國際太空年會由國家太空中心主辦，包含產業論壇、國際研討會、產業展、學術論文展示。國內參展廠商包括中華電信、中油、亞航、新光保全、緯創及攸泰科技等各領域的業者。

蔡總統表示，太空領域需要當前最尖端的科技技術，「獵風者衛星」已經證明台灣不僅有半導體、精密製造的優勢，更有能力進軍全球太空產業。

蔡總統指出，「太空三期計畫」從2019年開始，要在十年內投入251億元，現在更要加碼超過400億元，投入低軌通訊衛星的研製、規畫國家發射場，以及人才培育；歡迎各國業者和專家來到台灣，和我們共同打造更完整的太空產業鏈。

蔡總統進一步指出，台灣在太空產業的發展上，不管是法制、基礎設施都已經逐步到位，產業的相關產值也超過2000億元，預計到2025年會增加至少800億元，達到將近3000億元，相當約100億美元。

吳政忠分析，將台灣太空科學、技術和產業相關協會與組織連結在一起，以國際展會活動，打造一站式整合平台，鏈結國內外太空產學研能量，讓台灣為這一波國際太空經濟浪潮，做出貢獻，TASTI 2023議題包含衛星製造、發射服務、地面設備、應用服務等四大目標市場，都是目前台灣發展太空領域的重點項目。