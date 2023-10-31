輝達北美AI大單 鴻海全吃

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席鴻海 科技日活動後，敲定訪台大禮，北美地區的輝達最高階H100 AI 伺服器模組訂單，全數交給鴻海，將在鴻海墨西哥、美國與台灣新竹等地工廠生產，業界最關注的輝達B100模組訂單，後續也將由鴻海統包。

鴻海近期陷入旗下富士康遭中國官方查稅風暴，一度傳出輝達有意抽單，如今輝達對鴻海訂單不減反增，兩家公司關係深厚不言可喻，也打破「鴻海掉單」的傳聞。由於AI晶片模組是整個伺服器供應鏈中毛利最高的產品，可望明顯提升鴻海的毛利率。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單，惟熟知內情的供應鏈人士透露，鴻海掌握輝達北美H100 AI伺服器模組全數訂單底定，並透過多地生產協助輝達解決地緣政治問題。

尤其美國擴大管制AI晶片出口大陸，外界關注是否對鴻海旗下生產AI伺服器的工業富聯（FII）造成影響，牽動鴻海集團營運。據悉，就AI伺服器而言，鴻海旗下鴻佰科技在新竹的廠區，以及鴻海在墨西哥與美國威斯康辛州等地，皆有產能因應，足見其全球布局優勢可降低地緣政治的風險。

工業富聯昨天發布第3季業績報告，單季營收人民幣1,220.4億元（約新台幣5,438億元），年減10.1%，但獲利不減反增，淨利人民幣達63.4億元（約新台幣282.5億元），年增28.4%，創同期新高。第3季毛利率、營業利益率、淨利率分別年增22%、38%、44%，多項盈利指標均創下該公司上市以來新高。

累計工業富聯前三季營收人民幣3,288億元（約新台幣1.46兆元），年減8.9%；淨利人民幣135億元（約新台幣601.5億元），年增14%。

市場傳出，工業富聯已接獲輝達B100伺服器模組訂單，但輝達考量地緣政治，近期擬調整訂單。惟消息人士透露，鴻海集團與輝達仍在洽談B100伺服器模組訂單中，「還沒接到單，何來取消訂單？」雙方應該會在近期才會敲定B100相關訂單細節，預料鴻海集團仍是主要協力廠。