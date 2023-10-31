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官媒：人行第4季或繼續降準

記者謝守真／綜合報導
官媒報導，人行第4季將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，有可能繼續降準。 （中通社）
官媒報導，人行第4季將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，有可能繼續降準。 （中通社）

中共中央近期宣布將增發人民幣1兆元（約1369億美元）國債。官媒中國證券報導，由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計中國央行第4季將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，有可能繼續降準。

中國證券報報導，從時間點來看，自18日以來，中國央行連續進行千億元逆回購操作。

根據統計，23日至27日，中國大陸央行累計進行公開市場逆回購操作人民幣2.82兆元，實現淨投放人民幣1.37兆元。

其中，30日將會有超過人民幣8000億元逆回購到期。

而在11、12月中期借貸便利（MLF）到期規模較大、特殊再融資債、1兆元增發國債將陸續發行，及跨年跨春節階段取現需求上升等多重因素下，流動性仍可能繼續承壓。

對此，財信研究院副院長伍超明表示，面對實體需求仍顯不足、MLF迎來到期高峰、再融資債券繼續發行等因素影響，並不排除第4季將會有再次降準的可能性。

報導稱，當前中國貨幣政策空間仍然較為充足，存款準備金率、實際利率等均具有一定的下行空間，可以通過降準、降息等來穩定市場信心、降低實體經濟成本。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則認為，考慮到多個政策目標的疊加，大陸央行維持流動性合理充裕的措施是大概率事件。

他補充，由於要觀察美國聯準會（FED）貨幣政策節奏、維持人民幣匯率基本穩定，在後續兩個月仍有人民幣1.5兆元MLF到期的背景下，除了加大公開市場淨投放規模外，仍可能適時降準，以推動資金利率向政策利率收斂。

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