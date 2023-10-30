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中國「外人直接投資」持續下降 加重穩經濟壓力

編譯任中原／綜合報導
多項指標顯示，流入中國的FDI持續下降。（路透）
多項指標顯示，流入中國的FDI持續下降。（路透）

多項指標顯示，流入中國的外人直接投資（FDI）持續下降，5月後持續以二位數比率下滑，9月減幅更是歷來最大，加重北京當局與地方政府力阻經濟減緩的壓力。

英國金融時報（FT）依據萬得信息公司為商務部所編製的數據指出，9月FDI比去年同期減少34%，為人民幣728億元（約99億美元），是2014年開始公布這項數字來的最大單月減幅。

今年初外國企業預期中國解封後經濟將加速成長，使元月FDI激增15%，但5月之後，FDI就以二位數字比率下降。商務部數據顯示，今年1~9月以人民幣計算的FDI比去年同期減少8%（未公布美元金額）。去年全年中國FDI締造1890億美元的歷史新高。

中國國際收支數據顯示FDI惡化。第二季外人直接投資負債67億美元，是2000年來單季最低，也低於今年第一季的210億美元。

華府外交關係協會高級研究員塞特瑟表示，這些數據顯示「外國企業不再對中國再投資，而且正盡快將利潤移出中國」。

地方政府多年來首次向返回中國的外資企業主管大肆招攬，但基於美中外交關係惡化，且西方國家倡議供應鏈「脫險」，因此外資代表普遍維持低調態度。一些中國地方企業正轉向政府求助。

麥格理集團首席中國經濟學者胡偉俊指出，中國FDI減少的主因是美國利率升高，而中國央行近月來持續降息，因而鼓勵在中美企從本地尋求營運資金。

高盛分析團隊的報告擔憂中國出現「資金外逃」，並強調一些「相互矛盾的信號」。高盛強調，中國FDI也在進行產業輪替，外資從製造業轉向金融、資科與科研領域，反映外企正在進行「供應鏈分散」。

相較於中國其他主要金融中心，香港的FDI比重已提高。榮鼎顧問集團中國市場研究主管萊特表示，一些中企將資金移往香港，再進入中國，可以享受FDI提供的優惠，使數字虛增。

倫敦Preqin顧問公司的數據顯示，創投與私募集團今年對中國的投資僅57億美元，只有去年的四分之一左右，更遠低於2021年時的480億美元。

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