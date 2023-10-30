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IFF報告：中國明年經濟有望增長5%

財經新聞組／綜合報導
國際金融論壇（IFF）發布報告，預計中國經濟2023年將增長5.2%。(Getty Images)
國際金融論壇（IFF）發布報告，預計中國經濟2023年將增長5.2%。(Getty Images)

國際金融論壇（IFF）20周年全球年會28日在廣州舉行。會上發布的「IFF2023年全球金融與發展報告」（下稱報告）稱，預計中國大陸經濟2023年將增長5.2%。

中新社報導，報告表示，預計中國經濟2023年和2024年將分別增長5.2%和5%。為了支持經濟增長、促進消費支出，中國政府在今年7月下旬推出了多項措施。

這些措施包括放寬購車限制，鼓勵購買新能源汽車；支持首套購房者需求和改善性購房需求；增加裝潢和家用電子產品的消費；促進體育、娛樂、外出就餐、旅遊和健康服務消費。為了增強民營企業的信心，中國政府還公布了一系列鼓勵私人投資的措施，包括放寬一些關鍵部門的准入和提供融資支持。 　　

報告認為，中國政府將繼續採取措施，以確保逐步解決一些大型房地產開發商的債務問題和保持地方政府財政的可持續性，中國的貨幣和財政政策也將繼續支持經濟復甦。未來中國經濟增長面臨的主要風險包括房地產行業下滑幅度超過預期，地方政府債務壓力進一步加大以及外部需求弱於預期。

關於全球經濟，報告表示，目前市場的共識是，2023年全球經濟將增長約3.1%，低於2022年的3.4%。

其中，發達經濟體將增長1.5%，發展中經濟體將增長4.1%。但各國的經濟增長速度存在很大差異，這反映了各國通膨水平和貨幣政策收緊步伐的差異、2022年的經濟增長力度不同以及一些國別因素。 　　

從國別看，中國仍將是全球經濟增長的最大來源，將貢獻32%，其次是印度和美國，將分別貢獻15%和11%。

報告認為，2024年全球經濟將繼續復甦，但依然疲軟。新冠疫情終於結束，不再掣肘全球經濟增長。大多數國家的貨幣緊縮周期可能在2024年結束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將持續，將繼續抑制需求增長從而限制全球復甦的步伐。在此背景下，預計2024年全球經濟將增長3.1%，與2023年持平。

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