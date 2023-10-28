上市公司、大股東等各路資金加持 上證收復3000關

在國家隊、大股東等各路資金救市等利多影響下，上證指數連四漲重新站上3000點大關。(取材自新華網)

在國家隊、大股東等各路資金救市等利多影響下，中國股市三大指數27日開低走高，上證指數連四漲重新站上3000點大關，收報3017.78點，上漲0.99%，本周累計上漲1.2%，是9月1日以來最大單周漲幅。機構指出，股市投資 者信心正在持續修復，雖然「市場底」夯實還需時間，但中期趨勢已不用悲觀。

總體來看，滬深兩市個股漲多跌少，27日上漲個股超3,800檔，成交繼續放量達9644億（人民幣，下同，約1318億美元）。類股上，臨床試驗（CRO）概念、創新藥、減肥藥類股漲幅居前，華為概念、數據安全、6G概念類股跌幅居前。

Wind數據顯示，代表外資動向的「北向資金」27日全天淨買入46.68億，是8月4日以來首次連續兩日淨買入。

中國股市國家隊、上市公司、大股東近期積極護盤救市。

第一財經日報報導，上市公司第3季財報持續披露，據Wind數據統計，10月27日，國家隊現身53檔個股前十大流通股東，合計持股221.33億股，合計持股市值達2124.41億。上市央企如建設銀行、中國石化、國電電力持股數量居前，分別持有28.82億股、26.41億股、25.31億股。

證券 時報報導，繼25日多家A股上市公司披露購買庫藏股公告後，26日晚間，又有寧德股份、格力電器等近30家公司發布購買庫藏股方案或提議購買庫藏股的公告，依回購上限合計金額超過88億，這些公司合計總市值近1.3兆。

從購買庫藏股金額上限來看，又以寧德時代、格力電器，以最高回購30億並列第一。

對於後市，渤海證券指出，政策利多正不斷累積，除了前期活躍資本市場政策外，人行在上周「引導穩定金融市場行為和預期，防範股票 、債券、外匯市場風險傳染」，匯金也已明確增持A股，代表管理層對A股市場穩定及流動性的關注，總體有利於A股流動性的站穩。

此外，中央還推動人民幣兆元特別國債的發行，提升A股未來基本面的支撐力。不過渤海證券認為，市場仍受外部因素影響，包括北上資金等流動性風險能否得到化解，將影響市場的站穩反彈進程。