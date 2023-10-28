我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

上市公司、大股東等各路資金加持 上證收復3000關

記者林宸誼／綜合報導
在國家隊、大股東等各路資金救市等利多影響下，上證指數連四漲重新站上3000點大關。(取材自新華網)
在國家隊、大股東等各路資金救市等利多影響下，上證指數連四漲重新站上3000點大關。(取材自新華網)

在國家隊、大股東等各路資金救市等利多影響下，中國股市三大指數27日開低走高，上證指數連四漲重新站上3000點大關，收報3017.78點，上漲0.99%，本周累計上漲1.2%，是9月1日以來最大單周漲幅。機構指出，股市投資者信心正在持續修復，雖然「市場底」夯實還需時間，但中期趨勢已不用悲觀。

總體來看，滬深兩市個股漲多跌少，27日上漲個股超3,800檔，成交繼續放量達9644億（人民幣，下同，約1318億美元）。類股上，臨床試驗（CRO）概念、創新藥、減肥藥類股漲幅居前，華為概念、數據安全、6G概念類股跌幅居前。

Wind數據顯示，代表外資動向的「北向資金」27日全天淨買入46.68億，是8月4日以來首次連續兩日淨買入。

中國股市國家隊、上市公司、大股東近期積極護盤救市。

第一財經日報報導，上市公司第3季財報持續披露，據Wind數據統計，10月27日，國家隊現身53檔個股前十大流通股東，合計持股221.33億股，合計持股市值達2124.41億。上市央企如建設銀行、中國石化、國電電力持股數量居前，分別持有28.82億股、26.41億股、25.31億股。

證券時報報導，繼25日多家A股上市公司披露購買庫藏股公告後，26日晚間，又有寧德股份、格力電器等近30家公司發布購買庫藏股方案或提議購買庫藏股的公告，依回購上限合計金額超過88億，這些公司合計總市值近1.3兆。

從購買庫藏股金額上限來看，又以寧德時代、格力電器，以最高回購30億並列第一。

對於後市，渤海證券指出，政策利多正不斷累積，除了前期活躍資本市場政策外，人行在上周「引導穩定金融市場行為和預期，防範股票、債券、外匯市場風險傳染」，匯金也已明確增持A股，代表管理層對A股市場穩定及流動性的關注，總體有利於A股流動性的站穩。

此外，中央還推動人民幣兆元特別國債的發行，提升A股未來基本面的支撐力。不過渤海證券認為，市場仍受外部因素影響，包括北上資金等流動性風險能否得到化解，將影響市場的站穩反彈進程。

證券 投資 股票

上一則

退出蘋果供應鏈 緯創印度廠 1.25億美元賣給塔塔

下一則

中國工業利潤 終止連5季下跌 連兩個月達2位數成長

延伸閱讀

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計
中國國家隊掃貨ETF 帶A股上攻

中國國家隊掃貨ETF 帶A股上攻
地緣緊張、經濟逆風、房產危機效應等3利空夾擊 上證失守3000大關

地緣緊張、經濟逆風、房產危機效應等3利空夾擊 上證失守3000大關
新聞評論／無人機國家隊橫柴入灶 蔡政府把國家當自家

新聞評論／無人機國家隊橫柴入灶 蔡政府把國家當自家

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中