景氣復甦緩慢 台半導體產值估減12%

TSIA理事長侯永清。（記者李孟珊／攝影）

台灣半導體產業協會（TSIA）27日舉辦年會，TSIA理事長暨台積電 歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清表示，整個產業景氣仍相對挑戰，無法肯定明年何時產業會復甦，去年台灣半導體業產值4.8兆（台幣，下同，約1477億美元），增加18%，他估計今年台灣半導體業產值恐降至4.2兆、下滑12%，未來半導體產業持續成長茁壯趨勢不變，明、後年依舊可望創造更好成績。

侯永清強調，過去幾年儘管有國際貿易及地緣政治衝突，台灣半導體產業去年依舊繳出非常漂亮成績單，台灣製造和封裝維持世界第一，設計維持世界第二。

侯永清表示，半導體對AI 扮演重要角色，AI大趨勢對產業來說是幾十年甚至百年難得遇到的「機緣」。

侯永清強調，2023年是人工智慧（AI）元年，AI在生活中無所不在，半導體產業讓晶片 算力大幅進展則扮演關鍵角色。

對於美國擴大禁止AI晶片出口中國大陸，侯永清回應，台灣半導體在AI相關產品的營收相對低，評估短期影響較小且可控的，中長期要持續觀察。

國際半導體產業協會（SEMI）27日公布年度矽晶圓出貨量預測報告，今年矽晶圓出貨量估計將下滑逾一成，但2024年出貨量可望年增8.5%，2025、2026兩年出貨量將連續創新高。