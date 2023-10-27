瑪莎拉蒂母公司入股中企 收購零跑汽車20%股份

零跑汽車遭瑪莎拉蒂母公司斯泰蘭蒂斯收購約20%股份。（新華社資料照片）

全球汽車巨頭再聯姻中國造車新勢力。歐洲賽車與跑車生產商瑪莎拉蒂母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis）26日宣布，將投資 15億歐元（約15.8億美元）收購中國零跑汽車（Leapmotor）約20%股份，成為零跑汽車策略股東，並在零跑汽車董事會獲得二個席位。

這也是繼德國福斯汽車收購中國造車新勢力之一的小鵬汽車股權之後，再添一家中外車企合資進軍新能源汽車領域的案例。路透報導，這幾筆交易也反映出中國成為全球電動車 技術中心。

斯泰蘭蒂斯與零跑將以51%、49%的比率，成立一家名為「零跑國際（Leapmotor International）」的合資公司。

除大中華地區以外，該合資公司獨家擁有向全球其他所有市場展開出口和銷售業務，以及獨家擁有在當地製造零跑汽車產品的權利。預計「零跑國際」合資公司將於2024年下半年開始對外出口業務。

澎湃新聞報導，零跑在港交所公告，公司與斯泰蘭蒂斯訂立認購協議，向斯泰蘭蒂斯配發及發行1.94億股H股，認購價為每股認購股份港幣43.8元，認購事項的所得款項總額將為港幣85.09億元（約10.8億美元），擬分配用於研發投資、行銷、提升生產能力以及運營資金及一般公司用途等。

斯泰蘭蒂斯集團全球CEO唐唯實表示，隨著中國市場上實力較強的電動車初創企業之間的整合，類似零跑汽車這樣高效且靈活的少數電動車新勢力企業，將占據中國電動車市場的主流細分市場，這一趨勢正日益變得明顯，斯泰蘭蒂斯集團也將透過零跑汽車的競爭力在中國和其它市場獲利。

去年零跑交付新能源汽車11.1萬輛，躋身中國造車新勢力第一梯隊。官方稱，未來三年，零跑汽車將基於一個技術架構、三個整車平台，打造A級至E級的「純電+增程雙動力」智慧汽車。

而斯泰蘭蒂斯集團是全球第四大汽車集團，2021年由PSA集團和菲亞特克萊斯勒集團（FCA），以50%比50%的比率合併而來的汽車製造商及出行方案提供者。