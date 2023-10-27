中國手機出貨跌勢 連2季趨緩

市場研究機構Canalys發布最新報告，中國智慧手機市場第3季出貨量年減5%至6670萬支，連續兩季跌勢趨緩，表明市場可能已經見底，市場復甦信號漸近。

IT之家報導，從各廠商數據來看，上季榮耀憑藉產品及通路競爭力，以18%的市占率重返第一，出貨1180萬支，年減1%；OPPO（含一加）出貨1090萬支，年減10 %，排名第二；蘋果藉助新機熱度緊跟在後，以1060萬支出貨位居第三，但年減6%。

vivo出貨量為1040萬支，年減26%，排名第四；小米 出貨910萬支，維持第五名。

而華為 透過引人矚目的Mate 60系列新品發布，市占持續攀升，逐漸逼近小米。

Canalys高級分析師朱嘉弢指出，消費市場緩慢復甦，但中國手機市場逐漸釋放走出低谷的信號。市場表現證明，儘管換機周期延長，消費者仍願意在預算 範圍內，為具備有吸引力和價值主張的產品買單。

朱嘉弢提到，華為自下半年開始對競爭格局產生鯰魚效應，看到廠商積極擴充產品布局、加快反覆運算節奏，尤其是高階產品線，來刺激消費者換機及轉換品牌。

Canalys研究分析師鍾曉磊表示，華為Mate 60系列新品引爆市場，如果新麒麟晶片未來拓展應用到中低階產品線，將有潛力進一步攪動龍頭市場競爭格局。

與此同時，另一家國際研究機構Counterpoint發布報告顯示，第3季中國智慧手機銷量年減3％。其中，得益於新推出的Mate60系列，華為第3季度手機銷量年增37％，成為市場大贏家。該機構分析師稱，華為目前正在提升產量以滿足市場需求。