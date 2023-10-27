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高通攻行動PC 台廠扮要角 涵蓋製造、品牌、晶片領域

特派記者鐘惠玲／夏威夷報導
高通推出以台積電4奈米生產的「驍龍X Elite」平台，強打為AI打造，來勢洶洶搶攻行動PC市場。（路透）
高通推出以台積電4奈米生產的「驍龍X Elite」平台，強打為AI打造，來勢洶洶搶攻行動PC市場。（路透）

高通推出以台積電4奈米生產的「驍龍X Elite」平台，強打為AI打造，來勢洶洶搶攻行動PC市場，高通25日揭露20多家全球合作夥伴名單，其中，台廠囊括半數，包括廣達、仁寶、緯創、宏碁、華碩、瑞昱、新唐等入列，涵蓋至製造、品牌、晶片等領域，攜手搶食AI時代全新行動PC大餅。

根據高通釋出時程，搭載驍龍X Elite平台的相關終端行動PC產品，預計2024年中推出。除了台灣雙A品牌之外，預期戴爾、惠普、榮耀、聯想、微軟、三星與小米也會推出相關機種。

驍龍高峰會於24至26日在夏威夷舉行，24日宣布推出最新的驍龍X Elite平台，強調為AI打造。25日進一步揭露生態系夥伴，台廠包括ODM廠仁寶、廣達、緯創、英華達，IC設計族群譜瑞、威鋒、瑞昱、新唐、聯陽、奇景，以及致伸、友達等。外界預期，台灣雙A宏碁與華碩後續將延續與高通長期合作，推出搭載驍龍X Elite晶片的行動PC機種。

榮耀總裁趙明25日親自現身驍龍高峰會，並表態將推出搭載驍龍8 Gen 3旗艦手機晶片與驍龍X Elite行動PC晶片的產品，後者將於明年中亮相。

高通六年前開始耕耘行動PC市場，陸續發布過幾代晶片產品，驍龍X Elite是最新力作，而且標榜AI功能，希望爭取市場青睞。

高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap強調，現在才正處於發展開端，高通的產品可將生成式AI帶到裝置端。談到搭載驍龍X Elite的行動PC續航力， 他提到，使用者會利用行動PC上的不同應用，但基本上行動PC的電池續航力可以天數來計算，而非以幾個小時計。

同時，當高通的晶片逐漸擴展到不同裝置領域，該公司也推出Snapdragon Seamless跨平台技術，能實現跨多個作業系統無縫連接多款裝置，讓安卓、Windows及使用其他作業系統的驍龍裝置能互相偵測並分享資訊。

高通 晶片 AI

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