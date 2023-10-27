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首屆兩岸農業交流大會 簽25項合作

財經新聞組／綜合報導
第一屆海峽兩岸農業交流大會在福建龍岩漳平市舉辦，海峽兩岸近500名嘉賓參加活動。（取材自微博）
第一屆海峽兩岸農業交流大會在福建龍岩漳平市舉辦，海峽兩岸近500名嘉賓參加活動。（取材自微博）

第一屆海峽兩岸農業交流大會24日至27日在福建龍岩漳平市舉行，海峽兩岸近500名嘉賓參加活動，其中台灣嘉賓200餘人，分享鄉村振興和產業發展經驗，展望兩岸農業未來合作前景。本次簽約項目共有25個，總投資額人民幣58億元（約7.9億美元）。

新華社報導，本屆主題為「深化兩岸農業交流，攜手共創美麗鄉村」，出席的海協會會長張志軍說，「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」9月12日對外發佈，提出促進台灣農漁業和中小企業在閩發展，鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，在用地、融資、開拓內銷市場等方面提供更多便利。漳平是台農最為集聚的地區之一。在漳平舉辦此次大會，正是貫徹落實「意見」部署的實際舉措，有利於推動台農台企參與大陸鄉村振興、共同分享高質量發展的歷史機遇。

農業農村部總經濟師魏百剛表示，農業是兩岸交流合作起步最早、基礎最好、成效最明顯的領域之一。農業農村部會同國務院台辦在14個省份建立了28個國家級台灣農民創業園。

魏百剛說，經過10多年建設發展，影響力不斷擴大。目前入駐的1662家涉農企業中，台資企業有854家，占比超過50%。

僅漳平台灣農民創業園就有台資農業企業82家，匯聚台農600多人，打造了大陸規模最大的台灣高山茶生產基地，既促進了兩岸茶產業交流合作，又帶動了當地農民就業增收。

高雄市農會理事長蕭漢俊表示，兩岸一家親，閩台親上親。大部分台灣民眾祖籍福建，和福建有更深聯結。最近大陸出台政策，希望把福建打造成對接台灣的示範省份。

龍岩市委書記余紅勝致辭說，龍岩是台胞重要祖籍地之一，現在台灣500多萬客家人中，從閩西直接遷台的約有70萬人。龍岩與台灣淵源深厚，往來密切。希望以「意見」的出台和此次大會為契機，推進龍台進一步交流合作。

此次大會由兩岸多個與農業與鄉村有關的協會合辦。活動進行農業領域對台合作項目簽約儀式。本次簽約項目共有25個，總投資額58億元，主要涉及台灣名優農產品種植、農產品加工、三產融合等領域。

國務院 投資 就業

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