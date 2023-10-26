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第四屆陝台會 聚焦高科技業

財經新聞組／綜合報導

第四屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會24日在陝西西安舉辦。根據大會開幕式消息，截至目前，陝西累計批准台資企業1018家，實際利用台資超70億美元(約509.9億人民幣)，年均貿易總額達到800億元人民幣。

新華社報導，陝西省長趙剛致詞說，近年來，陝台雙方充分發揮各自優勢和各類經貿平台載體作用，持續深化在各領域、各行業的交流往來和務實合作，雙方交流日趨活躍、互惠互利未來可期。希望廣大台灣同胞一如既往支持陝西發展，持續鞏固合作成果，攜手譜寫融合發展新篇章、開創共贏發展新未來。

中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，陝西高度重視兩岸關係，關心和支持台資企業在陝發展，推出一系列促進陝台經貿交流的政策措施，為台資企業持續健康發展創造了良好的政策環境。台企聯將進一步加強與陝西的聯繫合作，引領更多台商台企參與陝西經濟發展建設，為兩岸經濟社會融合發展貢獻更大。

台灣商業總會理事長許舒博說，陝西擁有悠久歷史和文化傳承，近年陝西積極推動產業升級和現代化轉型，航空、汽車、裝備製造、文旅等領域崛起。

他期待陝台兩地產業精準對接，促進兩岸經貿合作進一步發展。

中國國務院台灣事務辦公室副主任潘賢掌表示，大陸實體經濟基礎持續鞏固、創新能力持續提升、經濟結構持續優化，高水平對外開放、高質量發展取得了積極進展。

潘賢掌介紹，今年1至8月，台企新設投資項目同比增長23.4%，實際使用台資同比增長54.8%，台商投資呈現出高科技產業占比不斷提高、投資地域向中西部轉移等新趨勢。

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