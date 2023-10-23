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中國「蘋果供應鏈一哥」立訊營收增幅 掉到個位數

記者黃雅慧／綜合報導
立訊精密發布財報，寫下近14年來新低。（取材自立訊精密官網）
立訊精密發布財報，寫下近14年來新低。（取材自立訊精密官網）

有中國「蘋果供應鏈一哥」之稱的立訊精密發布財報顯示，今年前三季營收1559億元（人民幣，下同，約213億美元）年增7.3%，淨利潤73億元，年增15.2%。這是立訊精密近十年前三季營收增幅首次降至個位數，也寫下近14年來新低，淨利潤年增率也明顯不及去年同期。從財報看來，消費性電子業務增長疲軟是前三季營收增幅跌至個位數主因。

立訊精密財報顯示，第三季（7月至9月）營收579億元，年減8.5%，淨利潤30.1億元，年增15.3%。

立訊精密指出，全球宏觀環境持續影響中國供應鏈、產業鏈，但伴隨消費電子傳統旺季的來臨、全球通信及中國新能源智慧汽車市場的放量，因此在報告期內取得優於過往的成績，在聲、光、電、熱、磁、射頻等零組件、模組及系統組裝業務端的綜合表現持續獲得客戶及業界的認可。

立訊精密同時搶先披露2023年全年業績預告，預估2023年實現淨利潤107.6億至112.2億元，年增17.5%~22.5%，這也可能是立訊精密歷史上年度淨利潤首次突破100億元大關。

值得注意的是，立訊精密的消費性電子業務毛利率依舊持續下滑，2020年至2022年毛利率由18%降至12.1%，去年上半年，消費電子業務毛利率為9.5%，年減2個百分點，這也是消費性電子毛利率首次降至10%以下。

立訊精密2022年報顯示，該公司消費性電子業務營收占總營收比率83.9%，其中前五大客戶銷售額占年度總銷售額比率83%，第一大客戶（雖未明載客戶名稱，但實際為蘋果）銷售金額占該公司年度銷售總額比率73.2%，意味著蘋果支撐起立訊精密大部分營收。

iPhone15系列手機在中國市場表現不及預期。據Counterpoint數據，iPhone 15系列在中國啟售後17天的銷量與iPhone 14相比下降4.5%。

目前立訊精密也往新能源汽車發展，今年上半年，其汽車零組件業務呈現爆發式增長（年增約52%）後，收入達32億元，但占總收入比重目前僅為3.2%，仍遠不及消費性電子業務。立訊精密曾在8月底的公司調研中表示，預估2024~2025年將是汽車業務正常的成長期，2025年後汽車Tier 1（一級供應商）業務有望迎來真正爆發。

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