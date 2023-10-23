中國新能源車企 決戰箱型休旅車

繼極氪009、騰勢D9、嵐圖夢想家等之後，理想汽車、小鵬汽車的下一款新車都是MPV。（取材自微博）

儘管MPV（多功能休旅 車，箱型休旅）更為小眾，市場規模不算大，但更大的空間、更強的配置，吸引中國新能源汽車爭相湧入，搶占純電MPV市場。繼極氪009、騰勢D9、嵐圖夢想家等之後，理想汽車、小鵬汽車的下一款新車都是MPV。比亞迪明年也會有一款MPV亮相。

此外，蔚來早期也規劃過MPV類的產品，但後來並未推進，業內推測可能受換電平台等方面的限制。

36氪報導，理想汽車CEO李想日前在微博 上發布年底即將上市的新車MEGA的照片，不僅對這款純電MPV寄予厚望，還揚言這會是「人民幣50萬以上銷量第一的車」。產業鏈上獲悉，理想內部對這款車明年的銷量預測超過8萬輛。

與SUV 、轎車相比，MPV更為小眾，市場規模不算大，今年前九個月，中國境內MPV累計賣出81.4萬輛，僅占乘用車總銷量的5.34%。這一細分市場中，賣得最多的車型月均銷量也才超過1萬，並且由於過去主要用於商務接待，市場對MPV的感知度也相當低。

更大的空間、更強的配置是車企們攻城掠地的法寶，當舒適取向的家庭用車成為市場增量的共識，戰役打到MPV領域是必然趨勢。

對於人口更多的家庭，MPV能解決大型SUV的痛點。李想先前也提及，市場上的大型SUV雖然有七座版本，但沒有真正坐得了七個人的，因為不舒服。

今年，MPV的市場規模也在持續增加，這是一塊少有的總量在增長、但業內布局相對少的領域，特別是純電市場。

一位車企人士指出，「SUV和轎車領域競爭太激烈了，MPV就沒那麼誇張。」

但打造一款優秀的純電MPV也不容易，除了動力性相對有保障，能耗以及與之相關的續航、補能效率是新的難題。在一些汽車論壇上，潛在用戶普遍談到的顧慮是「跑不遠」、「充電慢」。

當下賣得最好的MPV仍以燃油為主。今年前九個月，中國境內MPV市場銷量最高的幾款車分別是騰勢D9 Dmi、別克GL8、傳祺M8等，月均銷量在7500到1萬250輛左右，其中GL8是傳統燃油車，騰勢D9 Dmi、傳祺M8都是插電式混合動力車，而純電MPV，如極氪009、騰勢D9 EV等，月均銷量僅2000輛左右。

一位長期觀察汽車行業的人士表示，現在市場上幾乎還沒有真正面向家用市場的純電MPV，極氪009、騰勢D9這些，從外觀、配置上來看還是做了一些滿足行政場景需求的設計，而理想MEGA等仍有機會做出自己的特色。